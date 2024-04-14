農民水田打排球 「吃土」精神躍國際

彰化縣二林鎮有農民在水田裡架網打排球，為救球吃土的運動精神，被國際運動品牌選為2024台灣年度故事，並拍攝影片。（翻攝adidas taiwan臉書）

2024/04/14 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕吃土也要打排球！彰化縣二林鎮有群農民熱愛排球，卻苦無比賽場地，乾脆在水田架起網子，更為了救球撲得滿身泥、滿臉土，其熱愛運動、挑戰不可能的精神被國際運動品牌adidas（愛迪達）發現，選為二○二四台灣年度故事。農民們表示，農業是歡樂的事，很高興能被全世界看見。

連辦4屆 被愛迪達選為台灣年度故事

「二林水田排球賽」從二○二○年起舉辦四屆，已成當地農業觀光賣點並多次上報，今年一月，他們「吃土」的故事被愛迪達發現，與「嘉義福興宮嘻哈爺奶團」、「台北好時光女子夜跑團」一起推選為二○二四品牌故事「You Got This 你可以的」，並拍攝形象影片。

請繼續往下閱讀...

農業是歡樂的事 開心被全世界看見

二林斗苑休閒農業區執行長吳敏賢說，「農業是一件歡樂的事，不應該只有勞動」，在二○一九年起舉辦水田滑水、水田辦桌等活動，二○二○年一位徒步環島友人來到二林時突然想打排球，眾人便在水田打造排球場，沒想到後來舉辦真正的競賽，並被媒體報導，如今拍成運動廣告，播放到全世界，真是做夢都沒想到。

「很開心水田排球能被更多人看見」，吳敏賢說，拍攝前並不知是愛迪達，直到定裝才知道，大家興奮動員近五十人臨演，當天寒流十度，眾人泡在水田裡五、六個小時，冷到快抽筋，但仍開心為家鄉宣傳。

吳敏賢說，最初就玩真的，要把不可能變成可能，包含整地、畫線、找裁判，去年起還聘大葉大學運動休閒管理系規劃賽程，讓賽事有趣亦專業安全，每年報名的民眾從南到北，隊伍從八隊增至十六隊，未來盼發展成「彰化水田排球季」，讓更多熱愛農業跟運動的人來體驗。

二林水田排球賽已經成為二林鎮的農業觀光賣點，每年都有數百民眾來體驗「吃土」的滋味。 （二林斗苑休閒農業區提供，劉秋宏攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法