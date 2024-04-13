布袋好美里 晉級國家環教獎冠軍決賽

嘉義縣布袋鎮好美里海岸線木麻黃已茁壯成林。（記者蔡宗勳攝）

2024/04/13 05:30

發起「固砂養灘」 8年來擴增28公頃沙灘 種下12700棵樹

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮「天空之鏡」好美里沙灘，隨著人為與水文改變，面臨逐年流失窘境，好美社區發展協會二○一六年發起「固砂養灘」把沙灘找（造）回來計畫，獲公私部門攜手協力，八年來擴增廿八公頃沙灘，種下一萬兩千七百棵樹，最近代表嘉縣角逐「國家環境教育獎」晉級冠軍決賽，協會希望讓世界看見台灣永續環境生命力。

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好美社區執行長鄭怡雯說，好美里沿岸原有廣大沙灘與美麗的木麻黃防風林，但在海浪長期侵襲下，沙灘不見了，防風林枯死流失，遇颱風長浪往往越過海堤，危及鄉親生命財產安全，東北季風風吹砂更越堤淹沒防汛道路，嚴重影響文蛤養殖。

利用廢蚵架及田菁桿編籬固砂

鄭怡雯表示，台灣基督長老教會新塭教會與好美社區發展協會於二○一六年發起「固砂養灘」計畫，每年十月因應東北季風進行編籬定砂，利用海邊廢蚵架的竹材及收集在地田菁桿為材料來編籬，隔年五月再於砂堆植樹，第二年獲林政單位支持，公部門提供苗木，接手後續樹苗澆水維護管理工作，年復一年，至今已增加約廿八公頃沙灘，種下一萬兩千七百棵樹。

種植木麻黃 林相已發揮保安功能

林業署嘉義分署副署長李定忠說，海岸沙地環境惡劣，植物生長困難，無論以苗木植栽、種子直播或直接扦插於林地方式，都須先定砂，使地面穩定再行種植植物，才能存活成功；好美里「固砂養灘」由民間自力發起，獲各界響應，已呈現不同樹齡的木麻黃林相，發揮保安功能，成為環境教育最佳指標。

好美里致力環境永續共存行動，二○二二年獲「全球百大目的地永續故事獎」特優，去年元月入圍全球最大旅展—ITB Berlin柏林國際旅展「綠色目的地故事獎」。

好美社區執行長鄭怡雯指要先「編籬定砂」，才能有後來植樹成林。 （記者蔡宗勳攝）

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