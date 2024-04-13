掛號費取消天花板／上路滿月 漲價院所不到1％

衛福部今年三月四日起，取消全國醫療院所掛號費的上限規定，根據衛福部調查，新制上路一個月，僅有○．三七％院所調漲。示意圖。 （資料照）

2024/04/13 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部今年三月四日起，取消全國醫療院所掛號費的上限規定，民眾擔憂看病恐一片「漲」聲，不過衛福部次長王必勝昨指出，根據衛福部調查，新制上路一個月，僅有○．三七％院所調漲掛號費，且調整後最高掛號費為三五○元，暫時沒有看到異常聯合調漲情形，衛福部將持續觀察追蹤。

沒有出現異常聯合調漲情形

王必勝指出，衛福部調查全國醫療院所掛號費調漲狀況，自三月四日起至三月卅一日，全國五萬○三四一家醫療院所，有一八八家調漲掛號費，包括九家醫院及一七九家診所，有調漲的院所僅占○．三七％。

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衛福部公告停用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」後，醫療院所可依市場機制自行調整收費，部分民眾擔憂看病變貴，中華民國醫師公會全聯會、台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、台灣社區醫院協會等五大醫界團體，日前發表聲明，強調醫界自律，不可能大幅調漲掛號費。

王必勝說，目前觀察，院所調漲金額落在五○元至二○○元間，且大多數是調漲五○元，在調漲後，最高掛號費是三五○元，並無「異常」，也符合五大醫界團體醫界的自律說法，衛福部將持續觀察並公布相關調查狀況。

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