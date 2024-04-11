（台南）走進原始森林 竹溪步道5月開放

竹溪水岸步道工程已完工，即將於五月開放。（水利局提供）

2024/04/11 05:30

400年歷史哈赫拿爾森林 生態豐富 營造為都會休閒水岸

記者蔡文居／專題報導

台南市竹溪是流經昔日府城「哈赫拿爾森林」的一條自然河川，為了重現十七世紀的哈赫拿爾森林及竹溪往日榮景，市府開啟一系列竹溪整治計畫，如今竹溪水岸步道即將於下個月開放，置身其中，彷彿走進荒野，屆時將成為結合自然及歷史人文的台南都會新景點。

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結合自然與歷史人文的新景點

南市水利局表示，目前工程已完成，只剩水電設置完即可報完工，預計五月開放。

二○二○年夏天，台南環保團體舉辦走讀「哈赫拿爾森林」活動，首度帶領市民深入森林。潺潺的溪水、參天的巨木，參加民眾無不驚嘆竹溪竟然有如深山中溪流原始之美。

有潺潺溪水、參天巨木、竹林

所謂「哈赫拿爾森林」，文史工作者詹翹表示，旅荷學者江樹生教授音譯作「哈根納森林」，意即「海牙人的森林」。江譯的《熱蘭遮城日誌》就有記載哈根納森林（Hagenaers Bos）的相關告示。另外，一六五二年繪製的《大員及其附近地區海圖》，在市鎮的東南方，有一大片森林，就是哈赫拿爾森林，其外形有如一柄帶有血槽的彎刀，彷彿血槽的林中溪流，即為竹溪。

南市重現府城水文促進會長吳昭明說，哈赫拿爾森林生態豐富，竹溪蜿蜒流過，充滿原始溪流景觀及生態，是台南的珍寶，大家不一起擋下怪手，哈赫拿爾森林將不保。

保留森林原貌 低度開發好親近

環團奔走呼籲保留這一片都市森林，反對政府開發破壞這麼漂亮的原始森林，甚至邀請前市長、時任副總統的賴清德親自造訪。賴清德實際走訪後發現哈赫拿爾森林整體林相非常自然，認為應保持森林原貌，並適度提供民眾親近，創造雙贏，將會是台南市區難得的自然資產。

水利局與環保團體經過無數次的溝通協調，達成保留原始森林，低密度開發的共識，工程也於二○二二年十月順利開工。水利局表示，延續竹溪一、二期營造成果，南市府推動竹溪二期第二階段的工程計畫─竹溪水岸改善及環境營造工程，獲得中央前瞻計畫補助，總工程經費一．三億元。工程完整保留哈赫拿爾森林林相的原始風貌，藉由低密度開發，營造都會休閒水岸，提供民眾在竹溪水岸邊運動、休閒遊憩等空間。

竹溪水岸步道工程採低密度開發，保留當地原由的林相。 （水利局提供）

哈赫拿爾森林深處的竹溪，潺潺的溪水，有深山溪流原始之美。 （記者蔡文居攝）

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