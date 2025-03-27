羈押期滿前出招！「柯文哲血尿」 律師遞狀聲請具保停押

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城收賄等案被起訴，台北地院審理中，其羈押期將於下週4月1日期滿，柯文哲在合議庭做成裁定是否延押之前出招，今下午委請律師向北院遞狀，以柯夜半血尿恐影響健康為由，聲請具保停押。（資料照）

2025/03/27 16:08

〔記者張文川／台北報導〕前台北市長、前民眾黨主席柯文哲涉京華城收賄等案被起訴，台北地院審理中，其羈押期將於下週4月1日期滿，柯文哲在合議庭做成裁定是否延押之前出招，今下午委請律師向北院遞狀，以柯夜半血尿、不明病灶長期在監恐影響健康為由，聲請具保停押；北院表示已收到書狀，將待送交合議庭後決定准駁。

柯文哲被起訴移審北院後，自1月2日起算的3個月羈押禁見期限將於4月1日期滿，北院本月20日提訊柯文哲等4名在押被告，開庭聽取檢、辯對於延押的意見，預估最遲下週一（3月31日）會裁定，如今柯文哲於法院做成裁定之前，再緊急以健康、人權因素向法院出招。合議庭將待收狀後，視聲請內容決定是否有必要臨時加開庭，或僅須審查書面內容即可評議裁定。

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民眾黨今說，柯文哲在看守所內持續血尿，且疼痛並伴隨嘔吐現象，恐為急性腎損傷。對此，台北看守所表示，柯文哲近日反映身體不適，所方即安排醫師持續看診、追蹤治療，並於日前按醫囑戒護外出就醫，接受專業檢查及相關醫療行為，經醫院評估後返所，進行後續照護事宜，至今日下午，柯員恢復狀況良好，未有外界所傳症狀。

柯文哲的律師於20日即曾當庭提出柯文哲有血尿症狀，難以入眠，記入筆錄列為是否延押的理由之一，但律師可能評估柯文哲於短期內獲解除羈押禁見的可能性偏低，而於今日下午向北院遞狀，改以健康、人權因素聲請具保停押。

民眾黨27日召開「請給柯文哲醫療的權利」記者會，前民眾黨主席柯文哲的妻子陳珮琪在記者會中出示病歷，說明可能診斷原因。（記者張嘉明攝）

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