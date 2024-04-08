土國無人機進災區 建立3D影像

土耳其無人機搜救團隊與台灣專業團隊一起合作，進行災區最新3D影像建模，方便搜救人員了解災變地形。（消防署提供）

2024/04/08 05:30

〔記者王錦義、陳嘉怡、陳昀、吳亮儀／綜合報導〕花蓮強震，太魯閣國家公園砂卡礑步道發生大崩塌，土耳其無人機搜救團隊昨抵達花蓮，隊長Serhat說，非常感謝台灣政府與民間單位在土耳其大地震時的協助，此次帶來三台無人機，希望能盡最大能力協助搜救工作，昨晚團隊即呈現受災地點的3D立體影像，方便搜救人員了解災變地形。蔡英文總統昨在臉書表示，感謝土耳其展現國際社會的人道精神，彰顯台、土兩國友好情誼，相信「善的循環」將持續擴散。

特搜隊執行救災更安全

消防署指出，台土無人機聯合團隊昨共計進行三次任務，因砂卡礑災區環境險峻，峽谷地形、訊號及瞬間側風因素，成功完成兩次取像任務；由無人機取像的相片顯示，可分辨出先前特搜隊所標示兩位受困罹難者的位置，同時進行災區3D影像的建模，呈現立體樣貌，尋找出更安全、更好的方式來執行救災工作。

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無人機國家隊長羅正方說，第一個坍塌距離砂卡礑大橋約五百公尺左右，利用六千萬畫素無人機來確認空拍的解析度是否足夠辨識；未來如需要搜救，就可以用無人機把視距做延伸，完成對崩塌地最新的3D地貌，可以左右滾動、放大、縮小，會有很大的幫助。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，花蓮太魯閣災區峽谷縱深太長，再加上通訊障礙，造成搜救困難，台灣無人機投入救災搜救經驗較不足，因此向土國尋求援助。土國感念去年土耳其地震、台灣九二一大地震相互援助友誼，因此接到台灣請求立即派出無人機專業搜救團隊整裝來台，協助救災工作。

晶英酒店附近已有行動通訊可用

另外，強震造成中橫受損嚴重，對外通訊中斷，中華電信調派多部搭配衛星通訊之行動通訊車，進駐晶英酒店附近，透過低軌衛星在災區連接通訊網路成功，搜救隊伍和受困民眾已有行動通訊可用。

太魯閣地區坍方嚴重，土耳其派遣的無人機隊昨抵台增援。（圖取自蔡英文臉書）

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