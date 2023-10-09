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溪頭湧8千人 延溪公路車速牛步

國慶連假第二天，溪頭自然教育園區聯外道路可見車輛一部接著一部上山入園情形。（記者謝介裕攝）

國慶連假第二天，溪頭自然教育園區聯外道路可見車輛一部接著一部上山入園情形。（記者謝介裕攝）

2023/10/09 05:30

〔記者謝介裕、陳鳳麗／南投報導〕國慶連假第二天，南投縣各風景區遊客湧入，中興新村的南投茶博會萬頭攢動，清境、合歡山停車場全滿，溪頭自然教育園區則是「塞」暴了，溪頭自然教育園區內三個停車場全部客滿，聯外道路塞車，南投縣警察局啟動滿場分流機制，並透過警廣、道路電子看板，呼籲遊客改至其他景點遊玩。

停車場啟動滿場分流

一如以往，三天以上連假第二天遊客量最多的慣例，昨日南投縣幾條風景軸線都湧入大批遊客，清境和合歡山雖沒有塞車，但因停車場車位有限，昨日上午停車場客滿後，仁愛警方出動非常多的警力維持交通，遊客不敢在道路邊違規停車，只好開著車往上行，一段時間後再折返找停車位。

日月潭來客2.8萬人次

日月潭、溪頭則都出現塞車，其中以溪頭、杉林溪主要出入幹道延溪公路最塞，遊客車潮從台三線與延溪公路交接的保甲路段便開始車速牛步，警方除在路口指揮、疏導交通，也透過警廣廣播請尚未到竹山遊客轉往他處遊玩。

溪頭的遊客昨日達八千人次的飽和量，而日月潭區從水社迄伊達邵碼頭、商圈也處處都是人潮，一天的遊客量約二萬八千人次。

茶博會展售攤位吸客

至於在中興新村舉辦的南投世界茶業博覽會，昨日上午天氣晴朗，也吸引非常多遊客前來賞茶、買茶，茶農、茶商的展售攤位擠滿遊客，各場館也都有非常多的參觀人潮。下午四時的「千人午茶野餐」活動，在午茶會開始前幾分鐘開始飄雨，有民眾撐起大傘等雨停，發現天空出現一道彩虹時還開心地說：「看到彩虹好幸運！」後來發現雨沒有停歇之勢，陸續收拾物品抬著大型野餐箱離開。

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