礁溪四城車站昏暗 台鐵允改善

宜蘭縣四城火車站斑駁老舊。（記者蔡昀容攝）

2023/10/09 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣礁溪四城火車站建築歷史近一甲子，地方反映，附近上班族、學生仰賴火車通勤，但環境昏暗、雜草叢生，成為治安死角，希望重新整理，提升當地門面。相關單位會勘後已研議改善計畫，將清除站體周圍雜草，並修復照明與監視器等設備。

通勤族多 居民憂成治安死角

四城火車站位於礁溪鄉南邊，是附近五個村落的交通要點，包括龍潭、二結、匏崙、光武、吳沙村。吳沙村長蕭聰池說，五村人口多，上班族和學生一早把機車、腳踏車停在四城車站周遭，轉乘火車到其他鄉鎮，甚至前往台北念書或工作，車站是當地的門面。

請繼續往下閱讀...

但蕭聰池提到，火車站旁有許多樹木，雜草叢生、環境昏暗，吸引毒品人口活動，也有腳踏車失竊，成為治安隱憂，希望四城車站周邊重新整頓，變得更明亮乾淨，讓造訪的觀光客留下好印象。

修理監視器、照明 清除雜草

立委陳琬惠表示，四城火車站建築已近六十年歷史，經邀集鐵路局、公路局、內政部營建署、農業部水保署、宜蘭縣政府等單位會勘，已研議改善計畫，決議清除站體周圍的雜草亂象，並修繕站體和站前的照明、監視器設施，改善緊急求救設備。

台鐵局說明，目前已經修復四城站監視器，並規劃施作廁所緊急求救鈴、車站照明設備及站體改善工程；至於車站周邊的環境維護，第一階段會先清除雜草及環境整理，第二階段進行低窪土地填土工作，盼提供民眾更舒適的環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法