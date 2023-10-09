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颱風重創蘭嶼 林右昌︰研議電纜地下化

台東環保局抓斗車登上蘭嶼，加速清理小犬颱風廢棄物。（台東縣府提供）

台東環保局抓斗車登上蘭嶼，加速清理小犬颱風廢棄物。（台東縣府提供）

2023/10/09 05:30

〔記者林欣漢、黃明堂／綜合報導〕小犬颱風重創蘭嶼，內政部長林右昌昨表示，災後復原工作進展順利且進度超前，預計今日可恢復全島電力，民眾生活大致可恢復正常；由於每次颱風來襲即造成蘭嶼大規模停電，未來蘭嶼全島電纜是否全面或部分地下化，將會向行政院報告，請台電積極評估研議。

救災機具到位 復原進度超前

為加速蘭嶼災後清理及重建工作，台東環保局投入各式機具車輛、抓斗車、鏈鋸機、圓鍬等相關機具設備、人力登島，加速災後復原行動。島上缺乏飲用水源，縣府媒合世界展望會及慈濟共提供五組淨水設備，供給清淨水源。

受颱風影響，蘭嶼開元港多艘船隻翻覆、沉沒，影響客貨輪航行，林右昌指出，經過國軍潛水團隊九人及當地自發性潛水員合力協助，紅燈塔側航道已清除，港內剩餘約五至十艘，分佈在原登船碼頭一帶。總計八十艘沉沒，已吊掛四十六艘，尚餘三十四艘，國軍水下作業大隊潛水調查發現，有五艘沉在水底，已聯繫徵調大型吊車，規劃進場時間。

至於風災受損的油水電與通訊設備，林右昌表示，中油搶修機具設備及油品皆已運抵蘭嶼，受損的加油槍也更新，恢復加油服務，油料充足無虞。另台電預計今日可恢復全島電力；中華電信傳輸設備全部修復，對外傳輸正常；基地台待修復十一座，預計十日前陸續修復。

林右昌說明，油水電通訊搶修設備及環境清理增援的重機具，加上島內所需生活物資，均已協調貨輪分批載抵蘭嶼。至於中央補助的大小機具，及人員、物資等，也將逐次以客貨輪運抵蘭嶼。

林右昌指出，此次蘭嶼災後復原，端賴中央地方齊心行動，各部會積極協調物資機具搶修，還有軍民一起快速協作，才能讓整體救災進度超前。

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