補助青農進修 各縣市澎湃上桌！

高雄市農業局鼓勵青農參與全國學術研究或各類農業課程，每人可申請三項不同課程，最高補助二萬元。（記者陳文嬋攝

2023/07/30 05:30

〔記者陳文嬋、蔡宗憲、黃淑莉、王善嬿／綜合報導〕青年當農夫，軟實力與競爭力全都一把罩。高雄補助青農上課、有人攻讀台大農經系EMBA，有人考取無人機證照，代噴提升技能增加收入。屏東的「農業大學」則全程免費，八年來培植一千四百多位在地農民，同學們上課進修、聯誼互助，增進產業競爭力。

高市課程最高補助二萬

高雄市農業局型農培訓班今年首度以農發基金推農業青年培育補助計畫，鼓勵青農參與全國學術、研究或各類農業課程，每人可申請三項不同課程，最高補助二萬元。目前已有十七名青農攻讀台大農經系EMBA、農業碳足跡與碳盤查等課程，拓展跨域合作創新農業。

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美濃木瓜農李政欣攻讀台大農業經濟學系EMBA，他與生技業同學合作，利用木瓜籽開發木瓜籽油，作為化妝品基底油，提升經濟價值。他也思考與畜牧業同學合作，將富含木瓜酵素的木瓜皮烘乾後，加入動物飼料，有利長毛動物如貓、兔換毛，更達到循環經濟。

青農駱坤良種植玉荷包，農地位於山坡，傳統噴藥方式危險且效率低，因無人機噴藥已成趨勢，他利用市府培訓補助考取證照，已經具備無人機代噴能力，往後噴藥事半功倍，還能兼職賺外快，不擔心農業缺工。

青農陳懿甄原為系統管理人員，因父親年邁返鄉種植有機芭樂，申請補助專業課程。她說，學會以科學方式監測土壤PH值後，還可自製堆肥適時施肥，另果乾、果醬加工技術研習班，可鑽研製作及銷售果乾、果醬，提升農產價值。

屏東縣府近期和國際釀酒大廠合作《夢想青農孵化行動》，也針對青農推動農業大學輔導，全程免費，八年來已經培育一千四百多位優秀在地農民，只要對農業有興趣且設籍屏東，年滿十八歲即可報名，確實幫助屏東在地青農互助，增進產業競爭力。

雲林助青農建立品牌

雲林縣為農業大縣，為協助返鄉青農打開行銷通路，縣府推動「雲林農村青年產業發展加值輔導計畫」，每年編列三百萬經費，委請專業團隊輔導，包括產品包裝設計、媒合行銷通路、建立青農品牌故事等，讓產品賣得出去。今年也推「智慧農業補助計畫」，鼓勵青農引進科技設備，協助產業升級。

嘉縣府農業處副處長李建霖說，嘉義智慧農業推動計畫包括智慧農業設備補助；創新暨健全農產業補助計畫；國本學堂也招收務農年資一年以上農民，開設「進階班」、「卓越班」及「嘉縣農業標竿」，提升專業知識及給予資源媒合。

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