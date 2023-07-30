新北南島文化節開幕 大咖藝人今登場

「新北南島文化節」連2天活動安排多元的音樂與舞蹈節目，接力帶來跨越傳統與現代的精彩演出。 （記者闕敬倫攝）

2023/07/30 05:30

〔記者闕敬倫、翁聿煌／新北報導〕新北市文化局昨天在八里十三行博物廣場舉辦「新北南島文化節」開幕活動，兩天共有廿場/的表演活動以及市集，今天邀請舒米恩、葛西瓦等大咖藝人演出，歡迎民眾在盛夏時節到八里體驗充滿「儀式感」的南島文化風情。

十三行博物館表示，今年以「南島有禮」為主題，結合傳統樂舞與當代熱門金曲的慶典氛圍，搭配以「成年禮」為核心的技藝體驗，現場並有國際文化市集。

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新北市副市長朱惕之致詞表示，新北市是一個多元的城市，有相當多的原住民，八里區有大坌坑遺址，是整個南島文化的資產，十三行博物館已經設立廿年，未來文化節還要繼續辦下去。

「新北南島文化節」活動自廿九日、卅日下午三時至晚間八時，捷運關渡站及蘆洲站設有免費接駁專車，歡迎民眾多加利用，更多資訊可上十三行官網或臉書粉絲專頁查詢。

立法委員吳琪銘服務處舉辦為期兩天的「USR大學社會責任（University Social Responsibility）實踐計畫—琪心逗陣來」暑期親子課程活動，與宏國德霖科技大學共同主辦，家長和孩子們一起拼貼貝殼畫、泡沫畫、果凍蠟燭製作、彩繪石膏娃娃等手作工藝，後續將辦一系列親子活動及星光電影院活動。

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