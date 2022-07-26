高市鹹酥雞嘉年華 揪百攤8月底尬場

鹹酥雞為國民美食。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/26 05:30

號召全台人氣鹹酥雞8/27、28齊聚港都 也歡迎網友推薦最愛的口袋名單

〔記者王榮祥／高雄報導〕去年高雄鹹酥雞嘉年華造成轟動，高市觀光局今年擴大為全國性規模，號召全台人氣鹹酥雞八月廿七、廿八日齊聚港都，也歡迎網友推薦，力求每家好吃的都不放過；有台中業者放話要「征服高雄人的胃」，在地業者也嗆「沒在怕的啦」。

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觀光局長周玲妏表示，鹹酥雞已成為台灣國民美食，去年首度舉辦鹹酥雞嘉年華，反應超乎預期，今年擴大為全國，預定八月廿七、廿八日在高雄大遠百一樓廣場登場，將邀來百家業者尬場。

多家外縣市名店 有意比高下

周玲妏說，除邀請去年參加過的高雄福來炸雞、迷路炸物店、活力鹹酥雞等人氣店家，也積極爭取外縣市名店南下，已有多家知名店家有意願。

她舉例，已超過卅年歷史的台中洪家回春堂鹹酥雞，搭配自家中藥配方的特製滷汁，先將雞肉醃泡後再炸，吃起來特別入味；台北永康街頂尖高手無骨鹹酥雞，除取了超炫品名，鹹酥雞多汁不乾柴，配上客製化的醬料和蒜頭，讓人意猶未盡；台南熱血創意炸物、集雞蜜鹹酥雞等名店，也摩拳擦掌準備參戰。

在地店家摩拳擦掌 嗆沒在怕

去年榮獲高雄鹹酥雞嘉年華最佳風味獎的迷路炸物店負責人盧先生，透過觀光局喊話「相信自己的鹹酥雞是全國第一，歡迎外縣市的同業來挑戰，沒在怕的啦！」

觀光局歡迎全台店家報名參賽，也請網友至觀光局官方臉書專頁「高雄旅遊網」，留言推薦最愛的口袋名單，並邀請全國老饕屆時南下吃爆每一家鹹酥雞。

鹹酥雞為國民美食，高市觀光局今年續辦鹹酥雞嘉年華，將揪百攤來尬場，圖為去年活動盛況。（記者王榮祥翻攝）

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