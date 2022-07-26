台東首座 新港漁會水產品加工廠啟用

歷經兩年興建，台東縣新港區漁會水產品加工廠啟用。（記者陳賢義攝）

2022/07/26 05:30

新港及長濱漁港漁產量 占台東縣總產量70%

〔記者陳賢義／台東報導〕縮短漁貨往外縣市輸出加工的時間及成本，以及增加漁船泊位，台東縣長濱漁港西碼頭及新港區漁會水產品加工廠昨分別啟用；台東縣長饒慶鈴表示，新港及長濱漁港漁產量占台東縣總產量超過百分之七十，是東海岸最主要的漁獲生產基地，此次啟用的水產加工廠為台東第一座漁貨加工廠，使漁貨在產地就能即時處理，保有最佳鮮度以提高水產品附加價值，創造更高效益與利益。

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加工廠通過驗證 符合國際標準

成功鎮新港漁港是台東最大漁港，魚市場更是東部海域捕獲水產品的集散中心，為了使東部海域捕獲的中大型漁穫，如鬼頭刀、旗魚、鮪魚及小型漁穫，能夠在產地即時處理，縣府協助用地取得、爭取投入共約四千八百萬元經費，歷經兩年建設，終在今年完成，啟用的新港區漁會水產品加工廠，包括清洗及真空包裝等生產線、急速冷凍等程序，具有生產調節、自產自銷的功能。

饒慶鈴表示，加工廠也通過ISO22000及HACCP第三方驗證，符合國際標準的加工製程包裝及食品安全管制，提供消費者採購最安心、最優質的國產海鮮，並通過海洋之心生態標章產銷監管鏈的認證，確保水產品的溯源管理。在未來營運上也將招募在地人力，創造就業機會，延續漁村的經濟命脈。

長濱漁港建西碼頭 增加逾20船席位

饒慶鈴表示，長濱漁港是台東僅次於新港漁港，漁獲產量第二大的漁港，除了台東縣籍漁船，花蓮籍漁船筏也有進港補給停泊的需求，漁船筏泊位明顯供不應求，因此縣府積極進行長濱西碼頭建設，此次是長濱漁港自兩千年後，再度新建供漁船泊靠的防波堤碼頭，投入約兩千七百萬元經費，新設西碼頭長八十一公尺、水深三公尺，為當地增加超過廿餘艘船席位、岸上新闢約○．四公頃腹地，另每年投入漁港疏浚經費也超過一千五百萬元，邁向港闊水深的目標。

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