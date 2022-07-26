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    社區感染風險增加！南部船廠員工染BA.5 家庭、職場12人採檢陽／境外移入+46例BA.4、BA.5 來自泰、日、韓個案上升

    高雄某造船廠傳出BA.5本土病例家庭及職場群聚感染，防疫人員進行環境清消。（讀者提供）

    高雄某造船廠傳出BA.5本土病例家庭及職場群聚感染，防疫人員進行環境清消。（讀者提供）

    2022/07/26 05:30

    〔記者林惠琴、邱芷柔、呂伊萱、方志賢／綜合報導〕Omicron變異株威脅不斷！國內再增兩例本土BA.5，均曾打三劑疫苗，其中一例接機造成，另一例是社區感染，為南部船廠人員，先前曾經確診，此次重複感染檢出BA.5，感染源待釐清。另境外移入新增檢出四十六例BA.4、BA.5，來自泰國、日本、韓國的個案數爬升，顯示疫情往亞洲鄰國擴散。

    另一例接機感染未外擴

    中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，上週完成病毒定序一七四例，本土檢出兩例BA.5。一例為六十多歲男性，七月五日至機場接送從德國入境兩家人，一人隔天獲知篩檢陽性，定序BA.5。接機者跟另一同行家人再次採檢陰轉陽，皆為BA.5。接機接觸者匡列十二人，兩人陽性，Ct值大於卅五且曾於五、六月確診，研判舊案殘陽，不具傳染力。

    另一例為南部船廠人員、五十多歲男性，曾於五月十八日確診，七月十三日咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛，PCR檢測確診、Ct值十七，定序為BA.5，與首例社區感染BA.5個案相同，均為重複感染。目前重複感染已定序二四五例，其中二例為BA.5。

    船廠員工重複感染 Ct值17

    船廠男接觸者匡列三名家人有兩人陽性，職場一一八人，除了一人在國外、一人檢驗中外，其餘一一六人有十人陽性，其中八人為新確診個案。羅一鈞說，南部仍有社區疫情流行，難以判斷是家庭或職場傳染，須視定序結果而定，但初步認為職場接觸邊境個案而傳染機會較高。

    高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明，為落實監測社區BA.4、BA.5疫情風險，七月七日起針對重複感染個案都會主動PCR，若其Ct值低於廿七，就送中央做定序。此外，船廠已清消，並每兩日針對職場接觸者採檢PCR，密切監控疫情發展。

    境外移入新增檢出八例BA.4、卅八例BA.5，羅一鈞指出，相關變異株已在國際流行持續攀升，快要完全取代BA.2，且我國最新定序BA.5，從泰國來五例，日韓來各四例，顯示疫情往亞洲擴散。至今境外移入檢出BA.4、BA.5共四一六例。

    入境採檢陽性率連6週攀升

    指揮中心發言人莊人祥也表示，鄰近國家含韓國、日本、印尼、越南、菲律賓近一週病例較前一週成長八十五％至卅一％，我國入境採檢陽性率也連續六週攀升，從一．三七％上揚至四．五九％。

    指揮中心指揮官王必勝強調，邊境開放腳步會參考專家意見，主要觀察國際上BA.4、BA.5疫情發展及變異株進入國內社區狀況，同時國內幼兒疫苗涵蓋率也是鬆綁邊境指標。

    近期入境採檢陽性率變化

    近期入境採檢陽性率變化

    鄰近國家近一週病例數較前一週增幅變化

    鄰近國家近一週病例數較前一週增幅變化

    新增境外移入檢出46例BA.4、BA.5國家

    新增境外移入檢出46例BA.4、BA.5國家

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