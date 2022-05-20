政院通過刪除「霸王條款」／礦業法修正 新增提撥權利金回饋居民

行政院版礦業法修法重點

2022/05/20 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕趕在立法院本月底會期結束前，行政院長蘇貞昌昨主持院會通過修正「礦業法」，回應民間團體速提出修法的要求，政院版草案刪除「霸王條款」，並要求未曾辦理環評的礦場一次性補辦環評，如果礦場位於原住民族土地或部落周邊，必須舉辦諮商同意，否則將廢止礦業用地或停工。

經濟部表示，未來採礦業者若諮詢原民部落同意，但原民部落最後決定不同意時，可報請鄉鎮公所確認並呈報中央，則經濟部將廢止礦業用地。

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礦業法第卅一條明定礦權到期前可申請延展，政府原則上允許繼續延長，特殊例外才能駁回，駁回後可能還要補償業者損失，即俗稱的「霸王條款」。

經濟部礦務局主秘徐銘宏說明，首先是刪除「霸王條款」，刪除主管機關依法駁回礦業權展限申請案的補償規定，及刪除礦業權者提存地價、租金或補償後，得先行使用土地的規定。

此外，強化環境保護，要求業者一次性補辦環評，未辦理、未通過或未依審查結論辦理者，最重將廢止礦業用地。

針對礦場位在原住民族土地或部落周邊一定範圍內的公有土地者，新申請礦業用地時，要求礦業權者依原住民族基本法規定辦理諮商同意；既有礦業用地未曾辦理原民諮商同意者，要求一次性辦理諮商同意，如未辦理將廢止礦業用地，未獲同意或過程延宕者，則要求停工。另新增提撥礦產權利金的一部分，作為回饋受礦業開發影響的當地居民的經費來源。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭說，政院版對原民諮商同意程序未明定諮商期限，到底要諮商到什麼程度才算部落真的不同意？政院版本應就相關問題明白界定，但條文卻未寫清楚。

行政院長蘇貞昌主持院會通過「礦業法」修法。（資料照）

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