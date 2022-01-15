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    《新北》女行員丈夫確診 公布捷運足跡

    案17771 確診者公共場所足跡。（資料來源：新北市政府）

    案17771 確診者公共場所足跡。（資料來源：新北市政府）

    2022/01/15 05:30

    〔記者林欣漢、翁聿煌／新北報導〕新北市昨天新增一例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診個案一七七七一，是位三十多歲男性，為桃園銀行員的的丈夫，已接種二劑疫苗，因妻子十二日採檢確診遭匡列居家隔離，十三日採檢PCR陽性，Ct值三十．二，研判為感染初期，新北市匡列接觸者共十四人檢驗中。

    個案住新北 在北市工作

    新北市長侯友宜表示，新北要跟桃園、台北並肩作戰，採取同步嚴謹面對，守住新北、讓疫情穩定下降。對銀行員的丈夫也確診，侯友宜表示，新北早就掌握了，他住在新北市、在台北市工作，生活非常單純，市府會擴大精準疫調、篩檢中。

    侯友宜指出，對於疫情，新北市一開始就全面戒備，北北基桃都是大台北生活圈，他不斷提醒市民，新北位於這些縣市中間，無論公車、捷運系統、生活交會點都必須全力防範。

    侯︰與桃園、台北並肩作戰

    侯友宜指出，新北市會做最好的準備、最壞的打算，這兩天是春節返國高峰期，從境外進來的會越來越多，不但要全面備戰外，居家檢疫也有很多驗出陽性確診，新北市也有零星個案，現階段做好精準疫調、擴大採檢、立即處理，全力防堵中。

    衛生局表示，接獲通報立即展開疫調匡列及清消等防疫作為，新北活動足跡單純，目前匡列新北接觸者共十四人，採檢還在檢驗中。

    衛生局指出，這位個案一七七七一曾於八日下午四點三十分至五十分，搭乘捷運板南線（善導寺站—江子翠站），十日晚上九點三十分至十點，搭乘捷運板南線（忠孝敦化站—江子翠站）。

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