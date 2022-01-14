青農女力漸增 女大生返家務農

廿四歲石育潔大學念的是語言科系，畢業後選擇返鄉務農，栽種有機葉菜等作物。圖為石育潔整理菜園。 （桃市府農業局提供）

2022/01/14 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市第九屆「青年從農輔導計畫」廿六位學員昨天結業，這屆有十二位女性學員，顯示近年桃市青農女力漸增，其中，廿四歲石育潔最年輕，大學念語言科系，畢業後選擇返鄉務農，栽種有機葉菜等作物，加入青農培訓希望朝有機、永續農業努力，並時時自我提醒勿忘返鄉從農初心。

26位青農學員結業 女性有12位

石育潔自述是「農三代」，家中在八德區栽種網室蔬菜，她大學畢業時，正好碰上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，就業市場不是那麼好，由於家中有農業資源，便起了返鄉從農想法，也開始認真研究種植，而且從小看著爸爸下田，寒暑假都會幫忙農務，對她來說不算陌生，現代農業有機具輔助，比起以前輕鬆很多，對女生不是特別困難。

請繼續往下閱讀...

來自復興區的陳耑妤曾當了十年廚師，她表示，有了孩子後，選擇居家照顧孩子兼幫忙家裡產業，因緣際會接觸到咖啡產業，考取SCA國際咖啡感官、烘焙及金杯三張證照，希望自營咖啡廳主打台灣咖啡，前年底嘗試種植咖啡樹，思考如何田間管理，因此報名青農輔導計畫，培訓過程理解到唯有互助合作，才能將桃市農產品發揚光大。

市府提供每人廿萬創業獎勵金

市長鄭文燦昨頒發結業證書給學員並致詞表示，青年從農輔導計畫包括四個月的課程、農場實習「學徒期」，之後提供每人廿萬元創業獎勵金，支持青農學成後在地從農，迄今九屆培育三○四位青農。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法