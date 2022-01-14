內政委員會到竹市 林智堅促速審地制法

新竹市長林智堅表示地制法已在委員會審查，他期待委員們趕緊在立院審查，早日促成大新竹合併升格。（記者洪美秀攝）

2022/01/14 05:30

〔記者洪美秀、廖雪茹／新竹報導〕立法院內政委員會昨天到新竹市議會召開全國行政區域劃分和地制法修法的考察研討會，新竹市長林智堅批評，防疫期間有立委沒有做好在立法院審查的職責，反到各縣市趴趴走，為了一黨及一己之私，互相取暖背書，令人遺憾，尤其立委透過程序技術性杯葛，讓人不解，部分立委對彰化縣升格沒有意見，但對大新竹合併升格推三阻四，他相信縣市民眾的眼睛是雪亮，會記得誰在阻撓大新竹的發展。

林︰盼早日促成大新竹合併升格

林智堅強調，立法院及立委的工作及場域是在立法院，目的是修法或立法，但這些立委卻跑到市議會、縣議會來取暖，且用各種的方法阻撓，大家都會記得這歷史性的一刻。至於未派員出席研討會，林智堅說立法院的委員會並沒有權利要求地方政府到場，且地制法已在委員會審查，他期待委員們趕緊在立院審查，早日促成大新竹合併升格，讓大新竹市民的生活環境更好。

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召委林為洲說，過去立法院也有類似的公聽會及研討會，以利各委員參考，對市府未派員參加覺得很可惜。立委鄭正鈐說，修法有一定的程序，立委到地方來聽取地方的意見很重要。

立委邱顯智說，此次修法攸關地方自治團體合併，研討會就是要讓地方議會能充分表達意見。立委高虹安說，大新竹合併升格需透過溝通和討論，且地制法只修一個字，是對中央的擴權。

立委林思銘則認為，如果修法通過，將來竹市可自行升格，因為竹縣除竹北市屬都會型鄉鎮市，其他十二鄉鎮都沒有升格的條件，他反對新竹縣也升格。

林智堅說，國民黨在此會期，分別有三個立委送了三個版本的地制法，都把地制法內容改成必須送地方議會，甚至要地方議會同意後再送行政院，是很荒謬、荒唐的修法，這種修法都是為了地方派系，是違背地方民意的。

研討會昨天下午移師新竹縣議會，林為洲表示竹縣的鄉鎮市長、民代基本共識為反對因人設事，反對倉促立法，不反對竹竹合併升格，應該做好準備，認為竹竹合併升格二○二六比較有可能，才不致於讓城鄉差距越來越大。

立法院內政委員會昨到竹市議會考察及辦研討會。（記者洪美秀攝）

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