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    《彰化》戒毒癮習畫 陳國良員林開展

    曾經被叫「毒蟲」、「廢人」，陳國良戒毒自新，也成為神的僕人。（記者顏宏駿攝）

    曾經被叫「毒蟲」、「廢人」，陳國良戒毒自新，也成為神的僕人。（記者顏宏駿攝）

    2022/01/14 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕現年五十三歲的陳國良，從國中就開始吸毒，從未有固定工作，人生大半輩子在監獄中度過，直到在三年前在獄中信奉基督教，從此洗心革面，目前已戒除毒癮一年半，他提筆作畫，加入戒毒志工，協助別人戒除毒癮。他跟十位弟兄利用繪畫、寫書法訓練自己的專注力，作品正在員林地政事務所展出，展期到二月底，歡迎各界前來欣賞。

    陳國良細數他過去四○年的「吸毒人生」說，國一那年，學長拿「速賜康」給他看，他很好奇這種又叫「速死坑」的毒品是什麼滋味，一針打下去，輕飄飄、恍神，感覺很美妙，但爽感一失去，又想打一針，從此離不開毒品。從速賜康、強力膠、安非他命、海洛因「無毒不吸」，家產被他敗光，只要一想到自己的失敗就想吸毒，「我唯一沒在吸毒的時間就是監獄」，一出獄，沒有一技之長，活得無意義，又想盡辦法弄到毒品。

    陳國良說，他有好幾次想戒毒，但「自己一個人戒，很孤獨」，後來牧師走進他的生命，他成為虔誠的基督徒，每天讀聖經，只要一有吸毒念頭的煎熬，「聖靈就會出現」，看顧著他。

    陳國良的作品叫「半天貓」，他說，這隻貓就是他自己，很頑劣，懸在半空中，不上不下，貓的旁邊有紅色的果子，這是毒品的誘惑。

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