春節防疫旅館 陳其邁：高雄市民優先住

2022/01/14 05:30

80家防疫旅館5500房 將再增200房 防疫措施嚴謹

〔記者方志賢／高雄報導〕農曆春節將至，預期有大批返鄉人潮入境，高雄市長陳其邁昨天表示，機場防疫措施將採A、B兩隊交叉檢查，由專家群輪流檢查機場環境，落實邊境檢疫；此外，目前高市八十家防疫旅館、五千五百個房間，預計再增二至三家共約二百房，提供高雄市民優先入住。

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落實檢疫 專家群交叉檢查機場環境

陳其邁說，入境人員分兩個部分，從桃園機場入境屬於長途航班，小港機場入境以中港澳居多，針對機場防疫措施，由A、B兩隊交叉檢查，落實邊境檢疫。

陳其邁指出，防疫旅館將再增加二至三家約二百房，總計「居家隔離專責防疫旅館」共有五千七百房，高雄市民入境返鄉，優先入住防疫旅館進行居家檢疫。

尾牙春節宴客多 千萬不能逐桌敬酒

陳其邁說，高市的居家隔離措施較嚴格，如果返家無法落實一宅一戶、一戶一人的隔離狀態，容易傳染給家人，尤其Omicron的感染力比以前高很多，防疫旅館防疫措施比較嚴謹。

陳其邁指出，接下來春節尾牙宴客很多，務必落實不能逐桌敬酒及自助餐一次性手套等防疫措施。

專責病房、集中檢疫所 數量都充足

陳其邁強調，醫院防疫措施已連升兩級，包括陪病、看病都加強管制，他前幾天去醫院，看到人山人海，建議不必要趕過年前開刀，探病能不去就不去，非必要不要在醫院走動，這樣會造成醫院的感染風險。至於專責病房及集中檢疫所數量，以現在疫情狀況都還充足。

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