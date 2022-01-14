小英誇劉建國 為雲林鄉親「顧頭顧尾」

總統蔡英文（前者）昨天到斗六南聖宮參香祈福，致詞時多次誇讚立委劉建國（左一）。（記者黃淑莉攝）

2022/01/14 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕總統蔡英文昨天到雲林斗六市南聖宮參香祈福、贈匾「世範千秋」給廟方，誇讚立委劉建國很認真「顧頭顧尾」，把中央預算拿回來投資雲林；由於下屆雲林縣長選舉民進黨誰出線懸而未決，蔡總統公開讚許，引起外界解讀及揣測。民進黨雲林縣黨部回應，下屆縣長提名相關作業，黨中央年後才會討論，總統只是單純來參香祈福。

劉建國感謝總統不僅重視長照、生育環境，更支持提升雲林醫療品質，除在台大雲林分院虎尾院區打造國家級高齡醫療健康福祉中心，預計本月十八日要發包，台大虎尾院區二期擴建案核定六十五億元，不過因營建物資飆漲，經費會再增加一、二成，劉建國當面請總統關注及幫助。

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下屆雲縣長綠派誰 引發揣測

總統蔡英文致詞稱讚雲林出很多人才，行政團隊中有多位雲林人，政府一直想在雲林投資，照顧更多老人，讓更多年輕人可以回雲林發展。

接著蔡總統話鋒一轉說，這幾年中央在雲林投資很多，這些都是劉建國在「顧頭顧尾」、鍥而不捨爭取而來，多位部長及院長看到他都很頭痛，知道他又要來討錢了，但講得又很有道理，大家都很樂意支持。

縣黨部：總統單純參香、贈匾

由於年底雲林縣長選舉民進黨人選未確定，蔡總統新的一年就到雲林，又公開誇讚劉建國很會爭取預算、照顧雲林，有人解讀劉建國可能獲提名參選雲林縣長。民進黨雲林縣黨部表示，縣長提名作業黨中央決定春節後才討論，總統單純是來參香及贈匾。

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