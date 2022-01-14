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    幫家扶助學 台南郵局「i郵箱」好方便

    台南郵局鼓勵民眾多加利用中華郵政「i郵箱」捐贈義賣品幫助家扶學子。（台南郵局提供）

    台南郵局鼓勵民眾多加利用中華郵政「i郵箱」捐贈義賣品幫助家扶學子。（台南郵局提供）

    2022/01/14 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕為讓家扶學子順利就學，台南郵局將在十八、十九、廿四、廿五日提供十二處所轄營業廳，協助南台南、北台南家扶中心舉辦助學義賣會，義賣物資持續募集中，民眾可透過「i郵箱」捐贈義賣品，廿四小時愛心不放假。

    提供12營業廳 助家扶辦義賣會

    南台南、北台南兩地家扶中心下學期的助學金缺口大，民眾捐款減少，連義賣品也銳減，受雙重衝擊，兩家扶中心籌募下學期助學金的壓力不小，台南郵局提供助力。

    北、南台南家扶 均有350萬缺口

    北台南家扶中心主任莊淑惠表示，下學期助學金七○八萬預計二月十三日發放，目前尚有三百五十萬元助學金缺口。她說，受疫情影響，這個學年度募款壓力明顯更大，就連捐助義賣的物資也減少許多，過去民眾將股東會、活動贈品、抽獎獎品轉捐家扶作為義賣助學，但因疫情各項活動舉辦得少，轉捐物品也跟著銳減。

    南台南家扶中心目前也有三百五十萬元助學金缺口，預計二月十九日發放，期盼大眾慷慨捐贈物資，可直接與家扶聯繫或透過「i郵箱」寄送；後續還另規劃春節義賣會。

    台南郵局捐贈多款郵政商品提供家扶義賣，並提供十二處郵政支局舉辦義賣活動，南台南家扶十八、十九日將在台南成功路、永樂、大同路、安南、原佃郵局舉辦助學義賣會，北台南家扶廿四、廿五日將在新營、白河、佳里、學甲、善化中山路、永康、歸仁郵局舉辦。

    中華郵政「i郵箱」全國共兩千四百多個據點，提供廿四小時皆可自助寄／取件。台南郵局局長黃良江表示，i郵箱結合公益活動讓愛遠播，鼓勵民眾透過i郵箱捐贈物資給家扶，資費便宜又不受時、地限制，廿四小時愛心不放假。

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