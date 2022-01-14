精障者施暴強制住院 由法院裁定

為強化社會安全網，行政院長蘇貞昌表示，中央將成立全國精神照護指揮中心。（資料照）

2022/01/14 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕為強化社會安全網，防止潛在的嚴重精障病人可能的暴力犯罪，行政院長蘇貞昌昨表示，中央將成立全國精神照護指揮中心，與地方二十四小時緊急處置機制對接。政院院會昨也通過「精神衛生法部分條文修正草案」，經醫師診斷認定的嚴重病人須經法院裁定後才可強制住院，改採法官保留原則。

全國精神照護指揮中心將成立

因應這次修法，中央將成立全國精神照護指揮中心，運用新建立的跨系統風險預警平台，與地方的二十四小時緊急處置機制對接，形成更有效的防護。

請繼續往下閱讀...

衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中表示，這次修法重點包括強調推動心理健康促進；積極布建社區心理衛生中心、多元化社區支持資源；強化病人通報、精進前端預防及危機處理；強制住院改由法官保留原則，如果要做人身自由拘束的強制治療，須經法官審理；重視病人權益保障。

修法後將服務對象由「國民」擴大為「人民」，包括所有居住在台灣的民眾；將依人口數布建社區心理健康中心，主要是為了完善精神病人回歸社區的配套措施，並強化成癮個案處遇、生活重建。

諶立中指出，這次修法最重要的是，強制住院改採法官保留原則，由法院裁定並採參審制，包括法官、精神科醫師、病人權益促進團體等代表組成；且強制住院不得超過六十天，聲請裁定次數也以一次為限。 修法後不是依法設立的精神照護機構，將不能提供病人安置、治療服務，避免有些單位、機構、團體以各自的理由去收治精神病人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法