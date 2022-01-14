迎入境高峰 指揮中心憂邊境壓力大

指揮中心疫情監測組組長周志浩（右二）坦言：「很憂心，邊境壓力很大」。（指揮中心提供）

2022/01/14 05:30

〔記者吳亮儀、楊媛婷／綜合報導〕近日是海外民眾回台過年的返台高峰，因國外疫情嚴峻，連帶境外移入武漢肺炎病例大增，今、明兩天更將達入境高峰；指揮中心疫情監測組組長周志浩坦言：「很憂心，邊境壓力很大」。

預估確診提高 調整篩檢、居檢量能

最近幾天境外移入個案都破五十例，周志浩說，今天預定入境者約四千二百多名、明天預計有三千九百多名，是最高峰的入境人數，這兩天預估確診比例還會高出一倍，中央對篩檢、居檢量能都有調整。

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由於境外移入病例每天大量增加，外界質疑登機前須附上的四十八小時內陰性檢驗報告恐是假的；指揮中心指揮官陳時中說，或許有些是假的，但統計發現，每天約有一百多人已經辦好所有手續要回國卻沒回來，「應該就是兩天內PCR陰性無法交出，在境外檢出陽性，而被擋下來」。

再來就是「潛伏期」的問題，因為病毒潛伏期至少有三天，因此不見得有人違規，甚至在飛機上被感染都很有可能。陳時中說，每個國家都可能有「買（陰性報告）」的狀況，但要說全部都是，「我想也不盡公平」。

至於是否仿效美國要檢附當天報告？陳時中說，若要這樣做，就代表得承認快篩的正確性，不然PCR當天大概做不出報告，做這個決定前也要思考風險會不會更高？

陳時中說，在可行性與比例原則考量下，決定做入境航班採檢，如果好好做，應該有一定的效果，若真的要做到大降確診病例，那還不如限制航班。

桃園機場前進指揮所指揮官王必勝說，他昨天召開桃機前進指揮所的會議時就提到，要預防疫情有可能從社區回傳桃園機場，因為機場部分工作人員也居住在桃園市的社區，前進指揮所已進行沙盤推演預防，包括上班時的防範措施、感管的落實等還是要再加強。

近日是海外民眾回台過年的返台高峰，因國外疫情嚴峻，連帶境外移入武漢肺炎病例大增。圖為邊境檢疫人員穿全套防疫裝備，幫旅客檢驗資料。（資料照）

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