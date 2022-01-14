規劃專責加強版防疫旅館 收治輕症患者

指揮官陳時中昨透露，現階段已規劃設立專責加強版的防疫旅館、專責加強版集中檢疫所，用來收治輕症或無症狀患者。（指揮中心提供）

2022/01/14 05:30

移入個案激增 保護醫療量能

〔記者楊媛婷、蔡思培／綜合報導〕境外移入的武漢肺炎確診個案連日都是雙位數，本土也有疫情，外界憂心輕症患者擠爆病房，重症者反而無床可住。中央流行疫情指揮中心昨日表示，有規劃設立專責加強版防疫旅館、加強版集中檢疫所收治輕症或無症狀患者。

指揮官陳時中昨表示，除非疫情很嚴重，病患才會送往一般的防疫旅館，不過他透露，現階段已規劃設立專責加強版的防疫旅館、專責加強版集中檢疫所，用來收治輕症或無症狀患者。

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負壓與專責病房 北桃占床率都高

陳時中解釋，若讓輕症或無症狀患者和一般人都入住防疫旅館，萬一有通風等問題，等同將疫情外送到旅館內部。之前在防疫旅館發生的群聚事件，可發現有確診個案在旅館等待篩檢結果出爐，期間就將病毒傳播給別人，因此收治輕症或無症狀患者，「以專責為優先。」

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也說明北部的負壓與專責病房床數最新情況，他表示，台北市跟桃園的占床率都高，台北市的專責與負壓隔離病房床數有增加，現有一一七一床、五○四床有收治確診個案、占床率四十三％；北區專責與負壓隔離病房床數現有五五七床、二六二床有收治個案、占床率四十七％，已在區域內做病床調度，特殊情況如同班機、同行者、同一家庭的確診者可在同一室接受治療，若是落地採檢確診個案，也分流到新竹的醫院收治。

病人擅關負壓病房空調 最高可罰1.5萬

台北市立聯合醫院醫師、台北市醫師工會表示，有確診者住院竟嫌抽風設備太吵，自行關閉抽風機，導致負壓隔離病房失去效用，造成醫療人員安全危機。

羅一鈞說，染疫患者依法有接受治療與檢查的義務，若擅自關閉設備，可罰三千到一萬五千元的罰鍰，若擅自離開病房，最重可罰到卅萬元，會再請台北市政府了解情節後依輕重開罰。台北市副市長黃珊珊說，已請北市聯醫了解，中興、仁愛院區並無狀況。

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