桃園銀行群聚案 萬人大採檢

鄰近聯邦健行分行的中壢區東興健行社區活動中心採檢站，民眾排隊採檢。（記者李容萍攝）

2022/01/14 05:30

居服員講電話多次拉下口罩 累計15例 陳時中：「重中之重」

〔記者吳亮儀、邱芷柔、周敏鴻、許倬勛、陳恩惠、李容萍／綜合報導〕武漢肺炎本土疫情再延燒，位於桃園市中壢區的聯邦銀行健行分行，昨增達十五例確診，是國內單一金融機構最多確診個案群聚事件。流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，銀行群聚案是「重中之重」，因累計十五例，足跡也多，必須持續監測社區狀況。

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指揮中心公布新增的十五例本土病例，包括桃園中壢區聯邦銀行十名行員、一名同住家人、一名聚餐地點餐廳員工、之前曾確診的居服員（案一七四七二）二名同住家人，及北市一名聯醫仁愛院區護理師染疫等。

急發3千簡訊追人 仍有4間學校停課

陳時中說，染疫職員同住家人匡列五十九人並全數送往集中檢疫所，其餘未染疫職員家人則採預防性隔離五天。另外也透過實聯制系統，發送三千多封簡訊給在可能傳染期間赴銀行洽公民眾召回採檢；部分銀行職員個案家中有在學孩童，目前有四間學校暫時停課。

陳時中說，據最新疫調，染疫居服員赴聯邦銀行健行分行當天由承辦行員（案一七六三○）接洽，透過銀行監視器發現，居服員前往該分行開戶，歷時約一小時，曾因講電話多次拉下口罩。

清消擴及周邊8里 昨夜傳1餐廳員工染疫

桃園市長鄭文燦昨在市府防疫專案會議直言，傳播源頭是確診居服員「超級傳播者」案一七四七二，市府將社區環境清消範圍由在地兩里擴及周邊八里，當地人口數有四、五萬人，分行停業做內部清消，預計下週一恢復營運。

鄭文燦說，分行群聚事件預估最終採檢人數會超過一萬人，為了讓疫調更紮實，必須複查，衛環警消與民政局、區公所的團隊，會以一個個案一個小組的方式擴大清查、採檢，以過去經驗，群聚個案達十多例，一定會有第二、三波的感染，市府會擴大匡列與隔離等措施，確保防堵疫情。

昨深夜，中壢高商有一位學生為銀行案的接觸者，是銀行員聚餐地點餐廳的員工（待編號，Ct值二十二．五）確診，該校今起停課十四天。

居服員打科興 林靜儀促應打台灣EUA疫苗

立委當選人林靜儀指出，案一七四七二打兩劑科興及一劑莫德納。她強烈要求，居服員及醫療工作相關者必須完整接種「通過台灣緊急授權」的疫苗才行。

對鄭文燦指該名照服員是「超級傳播者」，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞反駁，指超級傳播者普遍定義為一傳十，目前實際調查和居服員相關聯約四人，分別是家人、照顧案家、乾妹妹友人、銀行員，雖然該案後續衍生很多病例，大家以為源頭在她身上，但事實上不符合流行病定義的「超級傳播者」，呼籲外界不要用此名詞去指涉。

「超級傳播者」為一傳十 居服員不符定義

另外，昨天新增五十一例境外移入病例，其中以美國廿八例最多。昨也新增一人死亡，是一名五十多歲本國籍男性，具慢性病史，此人去年十二月於越南確診，當月十七日由國際緊急醫療專機從越南接運返國住院隔離治療，本月九日死亡，根據越南當地疫情研判，感染的應為Delta變異株。

桃園市府環保局派消毒車在銀行周圍街道清消。（記者許倬勛攝）

桃園銀行群聚相關確診個案關聯圖

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