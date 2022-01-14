新北市議員王淑慧涉貪 判刑9年

2022/01/14 05:30

〔記者王定傳、何玉華／新北報導〕民進黨籍新北市議員王淑慧從二○一一年起，涉嫌詐領助理補助費及春節慰勞金高達三三五萬餘元，她辯稱人頭助理是她的「網軍」，反怪檢方嚇死這些「快樂的孩子」，還抱怨「蔡總統的司法改革失敗」；新北地院合議庭斥責她不知悔悟、愧為民代，昨天依貪污罪判刑九年、褫奪公權五年，其餘六名被告判刑六個月至兩年不等，均獲緩刑。

檢方調查，王淑慧的犯罪手法有兩種，第一是聘用林姓男子當公費助理，但只給部分助理費，或雖聘用女助理，但女助理擔心影響原本可領的勞工保險金而利用他人名義掛名；第二是聘用姪女、外甥女當人頭助理詐領款項。

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王不服 表示一定上訴

對於一審的判決，王淑慧表示不服，一定會上訴，她強調從政以來節儉、認真，但法官不採信對她有利的人證、物證，檢察官、法官認定她舅舅的朋友擔任助理，她沒有支付全薪，又用兩名有其他兼職的親戚擔任助理就認定她貪污，「要貪，怎麼會貪自己人？」「要貪，怎麼不把助理薪水提高？」對法官不採信她的說詞很無奈。

依刑事訴訟程序，民意代表涉及貪污案件要到三審定讞確定有罪、褫奪公權，才會依法解職、辦理遞補，目前的一審判決並不影響王淑慧的市議員職權及競選連任的資格。

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