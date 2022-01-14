帶動溪北發展 三重第二行政中心動工

新北第二行政中心完工模擬圖（左）。 （新北市政府秘書處提供）

2022/01/14 05:30

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市政府規劃在三重區先嗇宮捷運站旁興建第二行政中心，市長侯友宜昨天主持動工典禮，他表示，第二行政中心是為了平衡區域發展，預計二○二六年底完工，是地下四層、地上二十六層樓的建物，將安排警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局及文化局等單位進駐辦公，可容納三千名員工。

交控、防災資訊中心 未來將進駐

侯友宜指出，市府規劃板橋的新板特區、新莊副都心與三重第二行政中心，作為三大發展軸心，推動整體開發來平衡各區的均衡發展，第二行政中心的基地面積約九六六八平方公尺，可提供約三萬兩千坪的辦公空間，未來還會有交通控制中心、一一○指揮系統及EOC（防災資訊中心）進駐，以最新科技提升防災、救災效能。

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他說，新北市以往仰賴新板特區帶動大漢溪以南的發展，第二行政中心未來將帶動新莊、三重、蘆洲地區成為新北市新的發展中心，完工後有市民廣場、公園等，並開闢公共停車場，可停放九九○輛汽車及三千輛機車。

2026年底完工 可容納3千名員工

工務局長詹榮鋒說，此案由市府與開發單位合作，透過都市計畫變更回饋公益空間，捐贈興建第二行政中心辦公大樓，有市民廣場、公園及重新路五段串聯至環河路的二十四公尺計畫道路，內部也有幼兒園、聯合服務中心、郵政中心、銀行、健身房及餐廳進駐。

在地的市議員李倩萍提醒說，第二行政中心在施工期間勢必帶來交通黑暗期，市府務必做好交通維護的配套措施，第二行政中心也會帶動周邊房價上漲，若漲得太離譜，就算公共建設發展再到位，年輕人也會因為買不起房子而人口外流。

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