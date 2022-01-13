塞車可怕 謝金河：竹縣市應合併

2022/01/13 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕財訊傳媒社長謝金河在臉書發文，以「可怕的塞車景象：新竹人真的很打拼！」為題，寫出他親身在新竹縣竹北市對於交通打結的所見所聞，車子開半小時竟然只走了五百公尺，真的很可怕。他疾呼各界應該放棄政治成見，朝野政黨應好好協商新竹縣、市合併的事。

竹北開車半小時 只走五百公尺

謝金河說，他認同力積電董事長黃崇仁所說「竹科的正門是新竹市，後門是新竹縣，縣、市不合併不行！除了行政效率及資源，最嚴重的是交通問題，新竹縣、市塞車的問題，外地人很難想像及理解。」

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謝金河說，從入住的竹北喜來登飯店往下看，天微亮，但光明六路整條塞爆，動彈不得，他並提到新竹人沒有捷運或輕軌可搭的苦。

林智堅︰事權不統一影響行政效率

新竹市長林智堅對此表示，竹北塞車與新竹縣、市事權不一確實有關，原因就在跨越新竹縣、市交界的頭前溪只有兩座橋，新竹縣、市想要再蓋一座橋，講了十幾年都沒成，位址直到去年才終於選好，如果早就事權統一，會拖這麼久嗎？

林智堅認為新竹縣、市兩個政府事權未統一，頻頻遇到步調不一的窘況，影響行政效率，而且如果大新竹不升格，新竹縣或新竹市的財政規模不足以支應新建輕軌或捷運所需經費。

林智堅說，光是規劃中，從市區串接科學園區到竹北高鐵的輕軌建設，自籌經費（工程加用地取得要負擔接近兩百億元），就不是市府負擔得起。

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