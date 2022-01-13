獅潭「橘莓戀」 農產展售週六日登場

苗栗縣獅潭「橘莓戀 柑橘一桔go」活動，將於十五、十六日熱鬧登場，邀請遊客前往體驗。（記者蔡政珉攝）

2022/01/13 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉以農立鄉，農產多元，鄉內桶柑與草莓進入盛產，且今年品質佳，獅潭鄉農會將於十五、十六日在獅潭鄉義民廟前廣場舉辦「橘莓戀．柑橘一桔go」活動，推出採果體驗券買三百送三百優惠方案，邀請遊客前往體驗新鮮好吃的水果。

草莓、桶柑 盛產品質好

獅潭鄉農會指出，獅潭鄉鄰近「草莓王國」大湖鄉，生產的草莓品質同樣優異，栽種面積約三十五公頃，年產量三百二十公噸。另外，獅潭鄉也種植大量柑橘，面積約一百二十公頃，年產量一千七百公噸，其中以栽種無籽桶柑為主，廣受消費者青睞。

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鄉農會總幹事黃煥祥表示，獅潭鄉水質乾淨且天候適宜，農產品質優良，今年的草莓與柑橘，因後期水源豐沛，品質好且豐收，無論是採果或選購當伴手禮都非常合宜。

採果體驗券 買三百送三百

今年獅潭鄉「橘莓戀．柑橘一桔go」活動，也結合在地青農優質農特產品共同參與展售，還有桶柑、草莓素人評鑑、主題彩繪DIY、春聯贈寫與藝文活動，以及首度推出採果體驗券買三百送三百優惠方案。活動詳情可洽037-932281。

農會昨為活動宣傳，會場也陳列了大草莓，還有不知火、天王柑、清見、黃金砂糖橘及桶柑等琳瑯滿目的柑橘，以及利用草莓和柑橘研發的米食、甜點及在地知名的仙草等，歡迎民眾造訪獅潭客庄，品嚐客家美食及選購特色優質農產。

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