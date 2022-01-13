為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獅潭「橘莓戀」 農產展售週六日登場

    苗栗縣獅潭「橘莓戀 柑橘一桔go」活動，將於十五、十六日熱鬧登場，邀請遊客前往體驗。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣獅潭「橘莓戀 柑橘一桔go」活動，將於十五、十六日熱鬧登場，邀請遊客前往體驗。（記者蔡政珉攝）

    2022/01/13 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉以農立鄉，農產多元，鄉內桶柑與草莓進入盛產，且今年品質佳，獅潭鄉農會將於十五、十六日在獅潭鄉義民廟前廣場舉辦「橘莓戀．柑橘一桔go」活動，推出採果體驗券買三百送三百優惠方案，邀請遊客前往體驗新鮮好吃的水果。

    草莓、桶柑 盛產品質好

    獅潭鄉農會指出，獅潭鄉鄰近「草莓王國」大湖鄉，生產的草莓品質同樣優異，栽種面積約三十五公頃，年產量三百二十公噸。另外，獅潭鄉也種植大量柑橘，面積約一百二十公頃，年產量一千七百公噸，其中以栽種無籽桶柑為主，廣受消費者青睞。

    鄉農會總幹事黃煥祥表示，獅潭鄉水質乾淨且天候適宜，農產品質優良，今年的草莓與柑橘，因後期水源豐沛，品質好且豐收，無論是採果或選購當伴手禮都非常合宜。

    採果體驗券 買三百送三百

    今年獅潭鄉「橘莓戀．柑橘一桔go」活動，也結合在地青農優質農特產品共同參與展售，還有桶柑、草莓素人評鑑、主題彩繪DIY、春聯贈寫與藝文活動，以及首度推出採果體驗券買三百送三百優惠方案。活動詳情可洽037-932281。

    農會昨為活動宣傳，會場也陳列了大草莓，還有不知火、天王柑、清見、黃金砂糖橘及桶柑等琳瑯滿目的柑橘，以及利用草莓和柑橘研發的米食、甜點及在地知名的仙草等，歡迎民眾造訪獅潭客庄，品嚐客家美食及選購特色優質農產。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播