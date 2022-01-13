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    智慧路網號誌監測 台南中西區降低壅塞

    中西區建置全台首套智慧路網動態號誌系統，壅塞路段會顯示紅色警告。 （記者洪瑞琴攝）

    中西區建置全台首套智慧路網動態號誌系統，壅塞路段會顯示紅色警告。 （記者洪瑞琴攝）

    2022/01/13 05:30

    〔記者洪瑞琴、王俊忠、萬于甄／台南報導〕觀光人潮密集的舊城區，假日交通壅塞，南市交通局導入AI人工智慧辨識技術，在中西區完成全台首套智慧路網動態號誌系統，降低舊城區幹道壅塞情形，昨發表建置成果，減少塞車民怨。

    系統升級 處理壅塞時疏導

    市長黃偉哲說，開車的時候常常會碰到塞車，就一定會禁不住的罵一句話：「號誌燈是沒有連線嗎，到一個路口就塞一個路口」，現在借助電腦科技，智慧路網系統升級後變的更聰明，更自動即時且全面處理交通壅塞時段的交通疏導，而且還結合無人機空拍AI辨識，提升舉辦大型活動的交通疏運能力。

    建置24組AI影像辨識設備

    交通局指出，新設動態號誌系統經過實際測試，第一期建置範圍（府前路以南、金華路以東、健康路以北與大同路以西）內，通過幹道所需平均時間可節省五．四％；第二期建置範圍（成功路以南、金華路以東、府前路以北與北門路以西），通過幹道所需平均時間則可節省達十一．七％。

    交通局耗時兩年，逐步針對中西區成功路以南、金華路以東、健康路以南以及北門路與大同路以西區域內十四條易壅塞主要幹道，共建置廿四組AI影像辨識設備、並導入雲端資訊蒐集與分析等技術，透過交通中心計算道路壅塞程度，並因應不同車流量自動調整號誌秒數。

    3易肇事路段 建置科技執法系統

    另，南市交通警察大隊統計分析南市在二○二一年全年傷亡類交通事故發生原因，前兩大肇因分別為「未依規定讓車」、「未注意車前狀態」，為減少這類車禍發生，市警局擇定三處易肇事路段（口）在二○二一年底完成建置交通科技執法設備系統。

    三處科技執法設備地點分別位在北區台南轉運站前（公園路段東、西兩側）、永康區中華路與中華一路口（近兵仔市場前）設置「自動辨識違規停車科技執法設備」及永康區中華路與中正南路口設置「路口多功能科技執法設備」。

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