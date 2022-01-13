促銷太麻里釋迦 劉櫂豪爭取210萬補助

立委劉櫂豪協助行銷釋迦，為太麻里農會爭取補助。（記者黃明堂攝）

2022/01/13 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕立委劉櫂豪協助太麻里地區農會向農委會農糧署爭取兩百一十萬元補助行銷活動，透過在新北市板橋農會的高知名度及人潮，推廣太麻里地區的鳳梨釋迦及大目釋迦給北部地區的民眾，增加農民收益。

近日至新北板橋農會辦活動

太麻里地區農會為推廣太麻里轄區鳳梨釋迦，增加內銷通路，擬定都會區優品果評鑑暨農特產品推廣行銷計畫，向農委會申請經費補助，劉櫂豪協助爭取農委會補助，前天在新北市板橋農會舉辦「釋界迦年華」。

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劉櫂豪說明，太麻里鄉是全國釋迦重要的生產鄉鎮之一，鳳梨釋迦與大目釋迦更為該地區重要農特產品，近年都有舉辦釋迦評鑑與推廣活動，二○一九年他爭取五十萬元行銷推廣活動補助，前年更協助太麻里與鹿野地區農會爭取一○五萬元補助農產行銷，去年因中秋節前夕，中國片面宣布禁止台灣鳳梨釋迦輸入中國，農民憂慮銷售通路縮減，太麻里地區特將活動延到今年一月擴大辦理，劉櫂豪也向農委會爭取增加經費補助，農委會經審議後核定補助兩百一十萬元協助太麻里地區農會推廣促銷鳳梨釋迦，透過更多元的內銷通路，幫助農民推廣。

劉櫂豪說明，本次活動從十一日起到十三日在新北板橋農會舉辦，下半年度則在高雄市舉辦，太麻里地區農會將結合在地釋迦產銷班、農民、青農以及參與農村再生之社區，一同舉辦推廣活動。

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