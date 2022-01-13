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    台東人肥胖冠全台 醫籲減重防癌

    大腸癌篩檢簡單又無侵入性，東基家庭醫學科醫師吳昱銳示範如何採檢。（記者陳賢義攝）

    大腸癌篩檢簡單又無侵入性，東基家庭醫學科醫師吳昱銳示範如何採檢。（記者陳賢義攝）

    2022/01/13 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕體育署日前公布運動現況調查，台東縣再度登上肥胖人口全國第一。台東基督教醫院家庭醫學科醫師吳昱銳表示，肥胖使罹癌風險提高，罹患早發性大腸癌的風險比體重正常者高出一．三七倍，除五十歲以上民眾每兩年一次的免費糞便潛血檢查外，注意飲食、多運動的健康減重有助找回身體健康，也能降低罹患大腸直腸癌的機會。

    體育署公布二○二○年運動現況調查結案報告顯示，台東縣成人過重或肥胖比例為百分之四十三．二，高居各縣市之冠，甚至學童肥胖比例也最高。另據統計國人大腸癌發生人數從二○○六年起蟬聯第一名迄今，每年約有一萬多人罹患大腸直腸癌，死亡數為五千餘位，而台東縣大腸直腸癌也在各項癌症標準化死亡率中名列第三。

    注重飲食、多運動 維持體重

    吳昱銳表示，對於國人大腸直腸癌的高發生率，以公共衛生的角度來看，在疾病未發生時就先設下保護網，減少疾病發生後帶來的生理、心理、家庭、社會與經濟層面的影響。抽菸、肥胖、缺乏運動、紅肉的攝取、高脂肪食物與低纖維飲食等，都是民眾可以自我改變的危險因子。

    其次，成年人維持體重也不可忽略，若從十八歲以後增加的體重來看，體重增加廿至卅九．九公斤的婦女，罹患早發性大腸癌的風險為體重增加不到五公斤或下降者的一．六五倍；體重增加四十公斤以上者，風險飆升至二．一五倍。

    50歲以上 可做糞便潛血檢查

    吳昱銳表示，要降低大腸直腸癌對身體威脅，除擺脫肥胖，國民健康署推動免費四癌篩檢之一「糞便潛血檢查」能助初期甚至尚無症狀時及早發現，並給予治療。五十至七十四歲民眾每兩年可做一次免費糞便潛血檢查，方法簡便無侵入性，且有助發現早期大腸癌，有效降低百分之卅五大腸直腸癌死亡率，早期治癒率高，存活率高達九成以上。

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