基隆接種站擠爆 林右昌：疫苗充足

2022/01/13 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市從昨天起到十六日在市立體育館開設疫苗接種站，第一、二、三劑皆可接種，昨天首日開打就擠爆人潮，有人從清晨五點多就到場排隊，也有些民眾是從新北市跨區來打，到了上午十點多，排隊人潮已有四百多公尺，市長林右昌到場關心，緊急調派醫護人員加開施打動線。

不必搶打 長者今發送接種通知單

林右昌說，這麼多人打疫苗讓他有些意外，踴躍打疫苗是好事，基隆市從十七日起會針對六十五歲以上的長者，統一造冊後集中施打，這幾天氣溫很低，提醒長者不用趕著來排隊，基隆的疫苗數量充足，民眾不必趕在這幾天搶打，也不會限制外縣市民眾不能來基隆施打。

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基隆市立體育館接種站從昨天起到十六日，提供十八歲以上、與第二劑間隔滿十二週以上的民眾打第三劑，第一劑、第二劑也可打，不限戶籍、不用預約、隨到隨到，首日就有很多民眾前來搶打，其中也包括六十五歲以上長者和新北市民，體育館周圍擠爆排隊人潮。

攤商、計程車及公車司機造冊施打

昨天現場狀況有些混亂，市府安排警察人員統一造冊施打，有民眾看到警察不用排隊就直接打疫苗，質疑警察沒不排隊、耍特權，有些警察因此跟著排隊，或乾脆讓民眾先打。市府表示，市立體育館接種站從十七日起，改為專門服務長者的接種站，以施打第三劑為主，區公所今天起就會發送接種通知單，請六十五歲以上的長者放心，一定都打得到，市場攤商、計程車司機、公車司機也會統一造冊施打，不須急著在這幾天搶打。

林右昌說，長者接種分為兩階段，第一階段是六十八歲以上（原住民五十八歲以上），從一月十七日到廿二日施打；第二階段是六十五歲至六十七歲（含原住民五十五至五十七歲），從一月廿三日至廿五日集中施打，都是打莫德納疫苗。

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