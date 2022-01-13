春節返台高峰 明後兩天萬人壓境

春節返鄉潮，將在明後天達到最高峰，預估兩天就有萬人壓境。圖為日前入境旅客排隊通過檢疫資料審查。（資料照，記者朱沛雄攝）

2022/01/13 05:30

移入暴增92例、陽性率高 桃機確診個案將分流送雙北與新竹收治

〔記者邱芷柔、楊媛婷、林惠琴、李欣芳、吳亮儀、陳心瑜／綜合報導〕春節返鄉潮將在十四、十五日達到最高峰，桃園市長鄭文燦估十四日入境人數四千至五千人、十五日入境人數約三千八百人，兩天就有近萬人壓境。專家建議，應以全台聯防思考妥適後送，避免醫療量能擠壓、增加社區風險。

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整體入境採陽率近3％ 機場可攔截8成

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，整體入境包含長、短程而言，採陽率約是二．五％至三％；不過若以萬人估算，三％採陽率約有三百個境外移入確診病例，機場徹底攔截，應可檢出七、八成以上的病人，降低對社區的風險。

負責桃機前進指揮所的醫福會執行長王必勝說，飛機落地就檢驗專案，對機場、車隊、旅館及社區減少許多衝擊；檢測儀器從一開始的廿台增加到一○一台，也設置好廿個生物安全操作櫃來確保安全操作；檢驗也分為兩組，以因應多班飛機同時到達的狀況。

鄭文燦昨日談及，桃市十一家責任醫院會全力支援衛生福利部的機場攔截計畫，入境的部分確診個案會分流到雙北與新竹，讓確診個案有最好照顧。

中國醫藥大學感染管制副院長黃高彬指出，落地採檢陽性率高，但多為輕症、無症狀，若無妥適分配，都集中後送到北區、台北區醫院，恐壓垮醫療量能。他建議，需以全台聯防思考，例如依確診者居住地後送，也可設立加強版檢疫所，收治無須治療、不用住院的確診者，減輕醫療量能負擔。

陳時中︰量能仍夠 未到送全國醫院程度

陳時中昨晚說，目前量能足夠，雖然壓力較大，但還沒有到要送全國醫院的程度，今日、明日入境確診個案可能相當多，看看邊境擋下多少人，都有應變計畫在。

台灣疫苗推動協會理事長黃玉成表示，春節返鄉潮約有萬人在十四、十五日入境，到十六日就剩約一千多人，「這禮拜要再辛苦一點」，先撐過這段時間，至少要再觀察兩週，才能更清楚疫情動向。

行政院長蘇貞昌昨指示確實盤點醫療量能，包括盤點長程航班檢驗出確診個案、送入專責醫院後相關病床的增加；至於防疫旅館部分，已提前完成防疫旅館的盤點。

指揮中心統計，境外移入昨暴增九十二例，其中，有八個長程航班入境，包括來自澳洲、美國、土耳其及阿拉伯聯合大公國等，共採檢六二五人，其中五十八人採陽，陽性率達九．二八％；十二日上午，共有六個長程航班，自澳洲、美國、德國及法國入境，總採檢二八七人，其中十六人採陽，陽性率五．五七％。落地採檢首兩日均以來自美國的航班陽性率較高，採陽比率最高達十四．二九％。

桃園機場落地採檢專案擴大檢驗量能。（王必勝提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，整體入境包含長、短程而言，採陽率約是二．五％至三％。（指揮中心提供）

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