苗市發展規劃 先活化西山掩埋場

2022/01/12 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市為首善之區，但人口數已淪為苗栗縣全縣「老三」，苗栗市公所前年九月啟動「苗栗市整體發展規劃」，苗栗市長邱鎮軍昨邀集市代及里長說明近期重大施政成果、二○三○年前短、中、長期之總體發展計畫；邱鎮軍指出，所規劃發展計畫，並非畫大餅，是以執行為出發點，市所團隊將認真執行，邁向「活力貓裏‧好客苗市」宜居城市願景。

苗栗市公所指出，受國內外政經環境改變、產業結構變遷、人口老化與少子化現象等，導致苗栗市整體發展現況，欠缺發展動能，人口持續緩慢減少，公所斥資二百萬元委託規劃公司進行苗栗市未來十年內的長期總體發展計畫。

請繼續往下閱讀...

布局低碳綠色運輸發展網絡

苗市公所訂出十二項重大發展計畫，短期二年內將推動西山掩埋場活化計畫、布局低碳綠色運輸發展網絡、苗栗市整建長照衛福據點計畫、客家文化節慶社區參與計畫、公有及國營事業不動產多元再利用計畫、推動貓裏休閒農業區六級化及研擬苗栗市地方創生發展計畫等。

邱鎮軍表示，苗栗市已完成火車東西站及周邊環境再造工程，並打通橫車路至自治路及中正路一三六三巷瓶頸道路等基礎建設，並通過設置苗栗市貓裏休閒農業區，玉華、清華、水源、文山、文聖社區活動中心也陸續落成。苗栗市公共造產納骨堂工程、全民運動館興建工程、貓裏山公園風雨球場、功維敘隧道長溜滑梯設施等工程正進行中。

邱鎮軍表示，市公所團隊將訂出計畫表，逐步落實短期、中期、長期市政發展建設。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法