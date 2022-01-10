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    花蓮增設2處地震參考點 速報更精準

    今年起在花蓮增設光復鄉、玉里鎮公所二處參考站點，希望讓地震速報發布更精準。 （翻攝中央氣象局網站）

    今年起在花蓮增設光復鄉、玉里鎮公所二處參考站點，希望讓地震速報發布更精準。 （翻攝中央氣象局網站）

    2022/01/10 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕你是「國家級認證」的邊緣人？地震來了，手機沒收到國家級警報，或是地震無感卻收到國家警報，為此中央氣象局在花蓮增設光復鄉、玉里鎮公所二處參考站點，希望讓地震速報發布更精準。

    花蓮縣政府消防局指出，花蓮縣南北跨幅計一三七公里，相當於西部五個縣市範圍，目前「花蓮縣政府」地震參考點只有在北花蓮，對南區民眾來說，發生在北台灣的地震，花蓮南區多半無感卻還是收到國家警報簡訊，如震央在南部，花蓮中南區又會因為花蓮縣府站點震度未達標準，而未收到災防告警簡訊。

    中央氣象局除現有參考點，今年元旦起更增設光復鄉、玉里鎮公所二處參考站點。縣消防局指出，預計可提升十三．九％有效警報，也可降低過度警告、擾民情形，希望未來地震來襲時能提供民眾更加鄉鎮化、精準化、具參考價值的預報，讓中南區民眾收到地震速報時，可立即帶著身旁親友做好「就地避難」的自保動作。

    局長林文瑞說，收到地震速報簡訊，到實際地震來襲只有短短幾秒反應時間，不僅在地震來襲時，立刻進行「趴下（DROP）、掩護（COVER）、穩住（HOLD ON）」地震避難三步驟，保護自己的安全，減少受傷風險，平時也建議與家人討論地震前的準備事項，包括固定家具、準備避難包、儲存備用糧食飲水等，做好準備，地震來時才能降低災害損失並減少受傷機會。

    目前中央氣象局以「花蓮縣政府」作為地震參考點做全縣發布，今年起在花蓮增設光復鄉、玉里鎮公所二處參考站點，希望讓地震速報發布更精準。 （翻攝中央氣象局網站）

    目前中央氣象局以「花蓮縣政府」作為地震參考點做全縣發布，今年起在花蓮增設光復鄉、玉里鎮公所二處參考站點，希望讓地震速報發布更精準。 （翻攝中央氣象局網站）

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