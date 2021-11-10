醫學中心：不會讓大二生參與手術

2021/11/10 05:30

〔記者林惠琴／台北報導〕成大醫院遭爆讓醫學系大二生執行微創縫合手術，國內其他醫學中心表示，一般來說，不會讓大二的醫學生進到手術室，甚至參與醫療行為，含蓄地說「或許是成大有特殊的培育人才計畫而有所不同」。不具名的醫師則直言：「二年級還在學習基礎醫學耶！」

台大、北榮要五年級以上才進開刀房

台大醫院外科部主任黃俊升表示，台大醫學系四年級學生可能有機會到醫院學習問診、理學檢查等課程，但要進到開刀房，都是要五、六年級，縫合等程序更需要在住院醫師、主治醫師的指導下作業。

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黃俊升指出，成大或許是有特殊的培植人才計畫，或是該名學生參加過什麼講習會、訓練會，已學得基本技術等，台大沒有類似計畫。

台北榮總外科部主任曾令民也說明，醫學系二年級的學生不會參與患者手術，至少都要五年級以上，且一定要有人帶著做。

不具名的某醫學中心外科醫師指出，一、二年級的醫學生有可能進到手術室，但就是單純的參觀，且現場一定是沒有患者在開刀，不太可能讓醫學系二年級的學生動手縫合，直言「二年級還在學習基礎醫學耶」！

他提到，要實際為病人縫合，也要通過豬皮、雞腸或血管等動物組織的縫合訓練，等到五年級，老師會看每一位學生的態度、能力，評估是否可提供嘗試為病人縫合的機會，且學生中途縫得不好，老師也要接手修補。

醫改會憂心破壞醫病信任關係

醫改會執行長林雅惠指出，成大案必須釐清兩個疑慮，首先，該名醫學生是用什麼資格去執行醫療行為？其次，到底有無違反院內人員進出手術室管理規範？

林雅惠認為，此案恐破壞醫病之間的信任關係，影響民眾對於教學醫院的信賴感，更何況萬一發生相關爭議，到底是誰要負責？成大醫院作法確實有爭議，並不適當。

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