大二生協助手術縫合 南市判成醫違法

成大副校長李俊璋表示，醫學系大二生在主治醫師現場指導下進行傷口縫合，沒有違反醫療規定。（記者劉婉君攝）

2021/11/10 05:30

〔記者劉婉君、王姝琇、林惠琴／綜合報導〕成大醫院遭爆讓未取得醫師執照的成大醫學系大二學生，在主治醫師監督下，對患者胸部表皮傷口進行微創縫合手術。台南市衛生局初判成醫違反《醫療法》第五十七條，學生有無違法，要請中央認定。衛福部部長陳時中說「聽起來像是有違法」。醫改會認為，不論技術好壞、或是有無醫師在旁監督，都已違反臨床實習相關規範。

《醫療法》第五十七條規定：「醫療機構應督導所屬醫事人員，依各該醫事專門職業法規規定，執行業務。」及「醫療機構不得聘僱或容留未具醫事人員資格者，執行應由特定醫事人員執行之業務。」教育部《大學校院辦理新制醫學系醫學生臨床實習實施原則》，則規範臨床實習指大學安排醫學系五年級、六年級，及學士後醫學系三年級、四年級醫學生，於教學醫院進行實習之課程。

請繼續往下閱讀...

上月網路社群Dcard出現貼文指「某南霸天的醫學中心」讓連國考都沒考過的大二學生進手術房為病患縫合；之後陸續出現回嗆文稱「我實力就是一切」、「有本事，你給我看看你的實力，沒本事就閉嘴」等，引發網友砲轟，再爆料該名大二生曾偷拍學姊上廁所，品行有問題，應該被退學。當晚自稱是大二生本人的道歉貼文，坦承曾在學校有騷擾行為，感到慚愧及後悔。

成大：主治醫師在場監督 沒違法

成大副校長李俊璋和成醫副院長林志勝昨天說明，該案為內視鏡手術，該生是第三助手，在手術完成後於主治醫師的監督下，由該生縫合表皮不到三公分的傷口，「是一種學習」，沒有違反醫療法相關規定。

校方指出，醫學界為師徒制，醫學系第一年就可能接觸到手術室。該生已在課程安排下臨床觀摩學習一年，暑假也幾乎都在外科實習，並在主治醫師、手術室專責護理師及開刀房護理師指導下學習刷手，在部分手術過程擔任第三助手。至於偷拍學姊事件，校方性平會調查屬實，該生也承認，須接受性平教育訓練，也會予以處分。

南市衛生局指成醫屬於教學醫院，學生應依據教學計畫並在醫師指導下進行臨床實習，仍應注意病患權益，該生行為是否違法？已請中央認定。

衛福部：大二還沒實習 可能違法

陳時中回應，聽起來像是有違法，若需要中央認定，會來認定。衛福部醫事司長劉越萍說明，實習醫師在主治醫師監督下可從事醫療行為，但大二生不到實習階段，可能有違法疑慮，需檢視醫院管理有無疏失，是否知情？有沒有告知病人？已請台南市衛生局進一步調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法