購物袋回收利用 雲縣20處賣場設站

雲林縣府與賣場合作在門市設置購物袋回收站，提供有需要民眾使用，進而達到重覆使用、減少垃圾量。（記者黃淑莉攝）

2021/11/06 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為減少垃圾量，雲林縣環保局與連鎖賣場合作，在縣內十二鄉鎮市二十家門市設置「袋袋相傳愛惜站」，回收購物袋提供有需要民眾取用，盼能達到「自備、重複、少用」的目標。

雲林縣沒有焚化廠，現每天三百二十公噸垃圾超過一半暫時堆置，縣府呼籲民眾能配合做好垃圾源頭減量及分類回收再利用，繼推動環保餐具租借、循環餐盒、循環杯、環保早餐後，進一步與全聯公司合作推動購物袋回收再利用。

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環局專人整理消毒後 才供使用

雲林縣環保局長張喬維指出，根據環保署統計，每人每年使用約六百多個購物袋，丟棄後可能污染海洋或使魚類、鳥類誤食，造成生態浩劫，如果家中有不使用的購物袋、環保袋，可以拿到賣場內的「袋袋相傳愛惜站」回收，環保局會有專人進行整理、消毒後，再放置各站供民眾取用。

試辦曾發現 一個袋重覆用三次

張喬維表示，每使用一次會在袋子上打一個孔洞，先前試辦發現最多一個袋子上有三個孔洞，即該只購物袋已重覆使用三次，也代表少用超過三個一次性購物袋或塑膠袋。

將擬訂獎勵辦法 鼓勵做回收

環保局說，透過環保志工隊宣傳，各地都有民眾響應，把家中不用的購物袋放置在賣場愛惜站，為鼓勵鄉親，縣府正進一步擬訂獎勵辦法，例如拿購物袋回收可兌換扭幣等。

有鑑於高雄鹽埕區城中城大樓火警死傷慘重，避免憾事再度發生，雲縣府也展開排除老舊大樓逃生障礙的行動，請民眾於公告後立即清除雜物及拆除障礙物等，未於公告期限內完成清除及拆除者，均視為廢棄物，縣府將進行強制清除作業。

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