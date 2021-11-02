「麟洋配」代言有解 考試院近期提修法

羽球麟洋配東奧奪金，帶動熱潮。由悠遊卡公司所推出的「麟洋Taiwan in悠遊卡」也因兩人公務員身分引發疑慮。（資料照）

2021/11/02 05:30

上次修法已逾20年 公務員兼職法規不合時宜

〔記者羅綺／台北報導〕東奧羽球金牌「麟洋配」無法為商品代言，顯示公務員不得兼職的規定有待商榷。立委陳椒華昨日指出，公務員應該有合理兼職的機會，《公務員服務法》距離上次修正已超過廿年，相關法規限制早已不合時宜。考試院秘書長劉建忻表示，考試院已審畢《公務員服務法》修正草案，預計近期內就會向立法院提出。

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《公務員服務法》修正草案審畢 將向立院提出

陳椒華於立法院司法及法制委員會質詢時指出，公務人員應該有合理兼職的機會，《公務員服務法》上次修正是在西元兩千年，至今已超過廿年，在時空環境改變下，現在廣大公務員都認為，關於公務員兼職、經營商業法規的限制早已不合時宜。例如東奧麟洋配，就有不少企業希望邀請兩人代言，但卻因為他們是土地銀行羽球隊的「公務員」身分而受阻。

立委︰公務員應有合理兼職的機會

周志宏回應，「麟洋配」最主要問題就在於，公務員是否可以做商品代言。他們服務的土地銀行，屬於公營事業機構，適用《公務員服務法》的規定，屬於公務員兼具勞工身份；他說，銓敘部後來做了函釋，如果只是單純肖像權的授權，或者是由土銀跟企業進行合作，是可以的。

目前規範不清有疑慮者 以個案函釋處理

周志宏說，目前法律規範不清者，以個案函釋來處理。另外，銓敘部也提出《公務員服務法》全文修正草案，目前已由考試院完成審查，在重新檢討中；不過在修法通過之前，只能用函釋處理。

陳椒華進一步追問，函釋中含糊說「偶而為之可以」，究竟多少次算是「偶爾」？她更連環詢問：「公務員可不可以擔任球評？經營民宿？進行拍賣？出書？兼職當外送服務員？當公寓大廈委員？」

周志宏逐一回答：「若偶爾擔任球評是可以的；經營民宿若不是當負責人也是可以的；拍賣則不行。另外，出書可以，但不可以行銷；外送員偶爾可以，公寓大廈委員也可以。」

劉建忻說明，以前是擔心兼職會讓公務員一心二用，無法專注在本業，因此訂出該項規定。關於《公務員服務法》修正草案，目前在考試院已經審查完畢，預計近期內就會向立法院提出。

麟洋配悠遊卡一套兩張，卡片還有簽名設計。（悠遊卡公司提供）

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