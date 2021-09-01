台北捷運周邊1.6萬機車格收費 被批搶錢

台北市府對市中心捷運站點周邊1萬5900個機車格擴大收費，市議員批「搶錢」，要求暫緩收費。（記者鄭名翔攝）

2021/09/01 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府自8月30日起在市區捷運站點周邊1萬5900格機車格擴大收費，北市議員游淑慧怒批，疫情重創民生經濟，許多基層百姓生計陷困境，中央正在紓困，市長柯文哲卻向人民「搶錢」，要求暫緩收費；此外，市府雖規劃悠遊付的轉乘優惠，卻排除iPhone手機用戶，民眾轟配套「做半套」。

游淑慧表示，疫情重創，民生凋敝百業待興，統計至8月中已有高達1萬7704勞工放無薪假，柯文哲雖口稱優先紓困，卻又向民眾「搶錢」；且中央準備發5000元振興券，北市機車族1年卻要上繳市府約5000元停車費，如今再擴大收費範圍，民怨不斷。

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悠遊付優惠排除部分系統 民怨

另外，交通局雖推出以悠遊付繳費享折扣的轉乘優惠措施，但系統排除使用iOS系統的iPhone手機用戶及部分Android系統手機，令機車族不滿，轟市府優惠只做半套、「看得到卻吃不到」；交通局表示，將持續優化、改善系統。

停管工程處主任秘書王湮筑說明，停車收費基於使用者付費精神，市府也規劃配套優惠，除原對送貨、業務等特殊停車需求行業優惠、電動機車免費外，機車轉乘優惠也於今天上路，凡機車族轉乘捷運以悠遊付繳費，即可折扣5元停車費，減輕民眾負擔。

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