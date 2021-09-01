為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    本土+3、移入1例、1死 ／突破性感染機師 26接觸者皆陰性

    2021/09/01 05:30

    〔記者林惠琴、蔡思培、周湘芸／綜合報導〕本土武漢肺炎疫情穩定，昨新增三例，維持個位數，另有境外移入一例、死亡一例，均為曾在國外確診者。另外，國內首例完整接種AZ疫苗發生突破性感染的機師，接觸者匡列二十六人採檢均為陰性。

    中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增三例本土病例均非居家隔離期間陽性者，個案分布為新北市兩例、台北市一例；其中兩例關聯不明、一例疫調中。

    新北市長侯友宜說明，一例是五股男性，住院九天採檢皆為陰性，出院四天後採檢確診，目前還在疫調，研判為朋友傳染。一例是中和女性，八月三十日陪兒子到醫院採檢確診，感染源待釐清 ，Ct值三十六．七八，研判是舊案。

    北市府則表示，北市個案是六十多歲中正區男性，感染源釐清中。

    越南染疫60多歲男性 專機返台不治

    昨新增一例死亡個案為境外移入個案，是本國籍六十多歲男性，八月八日在越南確診，二十八日搭乘醫療專機返台後至醫院採檢並治療，二十九日確診，三十日死亡。

    至於新增一例境外移入個案，為英國籍三十多歲男性，未接種疫苗，自述六月於英國確診，八月十七日來台工作，入境後至集中檢疫所採檢陰性，期滿前採檢確診。在台期間並無症狀，也無接觸他人，無匡列接觸者。

    指揮中心統計，國內累計一萬五九九五例武漢肺炎，其中，八三五例死亡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播