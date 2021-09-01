本土+3、移入1例、1死 ／突破性感染機師 26接觸者皆陰性

2021/09/01 05:30

〔記者林惠琴、蔡思培、周湘芸／綜合報導〕本土武漢肺炎疫情穩定，昨新增三例，維持個位數，另有境外移入一例、死亡一例，均為曾在國外確診者。另外，國內首例完整接種AZ疫苗發生突破性感染的機師，接觸者匡列二十六人採檢均為陰性。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增三例本土病例均非居家隔離期間陽性者，個案分布為新北市兩例、台北市一例；其中兩例關聯不明、一例疫調中。

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新北市長侯友宜說明，一例是五股男性，住院九天採檢皆為陰性，出院四天後採檢確診，目前還在疫調，研判為朋友傳染。一例是中和女性，八月三十日陪兒子到醫院採檢確診，感染源待釐清 ，Ct值三十六．七八，研判是舊案。

北市府則表示，北市個案是六十多歲中正區男性，感染源釐清中。

越南染疫60多歲男性 專機返台不治

昨新增一例死亡個案為境外移入個案，是本國籍六十多歲男性，八月八日在越南確診，二十八日搭乘醫療專機返台後至醫院採檢並治療，二十九日確診，三十日死亡。

至於新增一例境外移入個案，為英國籍三十多歲男性，未接種疫苗，自述六月於英國確診，八月十七日來台工作，入境後至集中檢疫所採檢陰性，期滿前採檢確診。在台期間並無症狀，也無接觸他人，無匡列接觸者。

指揮中心統計，國內累計一萬五九九五例武漢肺炎，其中，八三五例死亡。

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