第7輪疫苗 竹市加開平日晚間、假日施打

新竹市長林智堅（右）之前視察疫苗施打情形。（資料照，竹市府提供）

2021/08/30 05:30

林智堅協調5大醫院擴大服務 竹縣則有69個接種站

〔記者蔡彰盛、廖雪茹／新竹報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）公費疫苗預約平台第7輪AZ疫苗，昨天起開放預約登記，預計9月3日至10日施打。新竹市長林智堅說，新竹市施打量能規劃3萬310人，並協調5大醫院在平日加開晚診時段與假日接種時段。

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竹市施打量能規劃30310人

林智堅表示， 新竹市疫苗站將在9月3日、6日、7日、8日、9日共5天的上午8點到11點、下午2點到5點提供接種服務。

考量接種對象大多為上班族群，市府與5大醫院協調，加開晚診時段與假日時段接種。其中國泰醫院、新竹國軍地方醫院、馬偕醫院9月3日至10日的平日開設下午6點晚診時段。（新竹國軍地方醫院因9月3日軍人節放假，當天未提供接種服務）。

假日接種時段則有馬偕醫院9月4日上午9點到中午12點、下午2點到5點；新竹國軍地方醫院9月5日上午9點到中午12點。市府設有疫苗服務專線03-5355137，服務時間是週一到週日上午9點到下午5點。

新竹縣方面，縣長楊文科表示，第7輪AZ疫苗提供29歲以上尚未接種過疫苗，且在7月19日前意願登記有選擇AZ疫苗的民眾預約，將提供竹北體育館、竹東客家戲曲公園、湖口王爺壟運動公園和新埔國中等4個大型接種站與新埔文山活動中心、竹北豐田國小 、新豐松柏社區活動中心等3個中型接種站，加上醫療診所、各鄉鎮市衛生所等共有69個接種站提供施打服務，新竹縣疫苗預約服務專線：03-6571919。

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