台中／中捷運量創新高 9．1開學起增班次

迎接9月開學，中捷綠線9月1日增加班次因應。（中捷提供）

2021/08/29 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國內本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例「嘉玲！」帶動捷運乘車人潮，台中捷運綠線27日週五單日運量達到1萬6735人次，較上週五成長18.5%，也創下疫情3級警戒以來新高。另配合9月開學，中捷9月1日起增加列車班次、縮短班距，因應上學人潮，也推出捷粉回饋專案，每月滿搭乘40次以上可享現金回饋。

台中捷運公司表示，自疫情警戒降為2級後，捷運綠線運量每週穩定成長，下週高中職以下各級學校實體開學，將自9月1日起調整班距，平日尖峰時段班距6分30秒、離峰時段班距9分鐘，假日班距10分鐘，不分平假日深夜時段班距均為15分鐘，總計平日275班次，假日222班次，較現行班距，平日增加36班次及假日32班次。

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中捷指出，學生及上班族為捷運主要客源，中捷公司將於9月1日同步推出捷粉回饋專案，旅客每月搭乘40~49次，次月回饋上個月搭乘金額的20%；每月搭乘50~59次，隔月回饋25%；每月搭乘60次以上，隔月可獲回饋30%，相當於打7折。配合捷粉回饋專案，9月1日起台中捷運APP全新改版，旅客下載中捷APP並綁定使用的電子票證卡號，就可隨時查詢搭乘次數及回饋金額。

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