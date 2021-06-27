北市永樂市場2確診 7攤停業3天清消

永樂市場停業的7攤攤販，整個區塊被封起來，全面清消。（台北市場處提供）

2021/06/27 05:30

南門市場列冊300人快篩 尚無陽性個案

〔記者楊心慧／台北報導〕位於台北市迪化街的永樂市場傳出有2例確診，共7個攤位25日起停業3天全面清消；南門市場則於本月13日傳有3名攤商快篩陽性，北市府安排昨、今兩天快篩，共列冊約300人，至截稿前未有攤商快篩陽性。

台北市市場處長陳庭輝說明，永樂市場管委會總幹事6月16日不舒服，至雙和醫院採檢確診後到防疫旅館，6月25日返家居隔7日。第二例為永樂市場攤販在6月22日有咳嗽症狀，當天PCR篩檢為陽性，目前在聯合醫院中興院區隔離治療；周邊停業的攤販共7攤，整個區塊封起全面清消，從25日起停業3天。

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至於南門市場快篩，陳庭輝指出，昨安排攤商前往聯合醫院和平院區快篩，尚未傳出快篩陽性的消息。

此外，北藝中心工地日前才被爆群聚感染，共40名工程人員確診，市府日前稱確診者都已解除隔離、工廠復工，但議員黃郁芬接獲爆料，工地的防疫亂七八糟，只要體溫沒問題就放行，讓不少工作人員膽戰心驚。

北藝1電梯擠逾10人 工人憂群聚

陳情工程人員批評，整個工地只有一部電梯可使用，常要擠到10人以上，完全就是群聚，工地內明明還有其他電梯，但市府就是不願開放給工人們使用，工人們甚至還在電梯的木牆上寫著「電梯請全面開放，拜託」，仍未得到善意回應。

黃郁芬表示，最離譜的是原先工地每個樓層都有洗手的地方，但現在全拆光，不僅上班不方便，下班時也無法在工地內洗手後再回家，工人害怕工地內再次發生群聚感染。

市府：北藝工人需PCR陰性證明

新工處表示，工區6月15日復工，6月10日曾開防疫會議，要求進場工人要附PCR陰性證明，自主健康管理14天的紀錄表，後續管制按照這種方式進行，至於廁所的洗手台，應是施作的工項，不是給工人使用，工人使用的廁所另有安排。

至於電梯則是從之前就是開放兩部電梯、一部貨梯，自復工後對工區防疫嚴加把關，也會重視、參考議員的意見。

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