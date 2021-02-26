雲林北港燈節取消 改賞環境藝術作品

「巷弄花燈」連續第七年展出。（記者詹士弘攝）

2021/02/26 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林北港燈節因疫情取消，為讓民眾感受元宵節氛圍，改由環境藝術作品上場，還有北港工藝坊主辦的「牛轉乾坤」生肖工藝聯展及「巷弄花燈」，民眾到北港可欣賞來自全國41名工藝師創作的「牛」工藝品，也能在巷弄中欣賞到充滿鄉村風味的生肖牛花燈。

全國41名工藝師 聯手展牛作品

北港朝天宮在1965年舉辦了第一屆元宵節花燈展，之後帶動全國燈會熱潮，今年元宵節因疫情而無燈會，但活動一樣精彩，北港工藝坊主辦的「牛轉乾坤」生肖工藝聯展，可以欣賞到來自全國41名工藝師，用各種媒材創作出以「牛」為主題的工藝作品，享受難得的藝術饗宴，另「巷弄花燈」則讓民眾在走訪北港巷弄時，可欣賞到充滿鄉村風味的生肖牛花燈。

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走訪巷弄 可賞鄉村風味牛花燈

北港工藝坊館長蔡享潤表示，「牛轉乾坤」原本在元月開展，但受到疫情影響而延後展出，聯展共邀請全國41名工藝師參展，包括木雕陳明洲、花燈藝閣顏三泰、拼布周秀惠、十字繡莊素月、捏麵人陳美麗、彩繪曾良美等人、石雕蔡錦同，以各種媒材創作出以「牛」為主題的工藝作品，展期即日起至4月4日。

變身花燈 古蹟朝天宮光雕璀璨

文觀處則推環境藝術作品，將以「燈會原鄉在北港」、「開台四百，乘風破浪思路探索」、「時光蘊河」為主軸，由顏思齊紀念碑至水道頭文化園區，以一種時光歷程的方式呈現「時光淵遠，文蘊河流」，國定古蹟朝天宮也是最大的主燈，運用光雕技術，讓朝天宮在夜色降臨後璀璨閃耀。

老街巷弄則以「牛轉乾坤、天地交泰」為主題，邀請北港在地藝師運用不同工藝媒材進行創作，並以傳統鼓仔燈營造老街璀燦氛圍，讓遊客藉由探尋街區內傳統產業店舖、特色景點、美食小吃之餘，同時享受元宵佳節提燈籠的樂趣。

元宵節除北港有多元活動外，另斗六、虎尾、西螺及崙背都有花燈可欣賞，元宵到雲林，拜廟祈福看花燈，可以過得很精彩。

北港燈會因疫情取消，改由環境藝術作品上場。（記者詹士弘翻攝）

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