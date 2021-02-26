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    換購電動機車 台東補助最高2萬

    台東縣電動機車購車補助開跑囉！一般民眾汰舊換購最高補助2萬元，採線上申請限400名，至額滿或11月20日為止。 （台東縣環保局提供）

    台東縣電動機車購車補助開跑囉！一般民眾汰舊換購最高補助2萬元，採線上申請限400名，至額滿或11月20日為止。 （台東縣環保局提供）

    2021/02/26 05:30

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣電動機車購車補助開跑，花東基金加碼1萬元，採線上申請限400名，最高補助2萬元。台東縣環保局表示，補助認定期間以自2021年1月1日購買發票日期起，至申請額滿或11月20日為止，名額有限，籲有需求民眾盡速提出。

    線上申請限400名 額滿或11/20止

    電動機車申請花東基金加碼1萬元補助部份，限400輛，再加上環保署3000元以及經濟部工業局7000元，一般民眾汰舊換購最高補助2萬元。環保局表示，去年辦理電動機車相關說明宣導與試乘會，配合綠色觀光、低碳旅遊的發展，以及民宿、租賃業者共同推動下，補助申請非常踴躍，補助輛數去年6月即用罄，今年持續向花東基金爭取加碼補助1萬元，鼓勵民眾響應節能減碳，減少交通工具產生空氣污染物，提升空氣品質。

    須年滿18歲 設籍台東滿4個月以上

    環保局表示，花東基金加碼補助1萬元的部份限400輛，申請汰舊換購須年滿18歲，設籍台東滿4個月以上，且以前未申請補助者，購車發票開立廠商也需設籍台東縣境內，車輛應至台東監理站申請掛牌，並認明經濟部TES標章，補助辦法相關詳情可上台東縣環境保護局網頁或搜尋臉書粉絲專頁「電動機車購買補助申請」查詢，洽詢補助專線089-225228。

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