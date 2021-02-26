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    首頁　>　生活

    以色列接種實證 輝瑞疫苗防護力達

    美國藥廠「輝瑞」及德國「生物新技術公司」（BioNTech）共同研發的武漢肺炎疫苗經以國近一二〇萬人接種與否各半實證，確定十六歲以上人士施打第二劑一週後的防護力高達九十四％。（法新社）

    美國藥廠「輝瑞」及德國「生物新技術公司」（BioNTech）共同研發的武漢肺炎疫苗經以國近一二〇萬人接種與否各半實證，確定十六歲以上人士施打第二劑一週後的防護力高達九十四％。（法新社）

    2021/02/26 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕以色列克拉利特研究所（Clalit Research Institute）和美國哈佛大學廿四日合作發表於《新英格蘭醫學期刊》的論文指出，美國藥廠「輝瑞」及德國「BioNTech」公司共同研發的武漢肺炎疫苗經以國實證，確定施打兩劑一週後的防護力高達九十四％，說明疫苗注射對遏抑武漢肺炎大流行確有助益。

    拚3月底全國打完

    以色列為全球施打疫苗速度最快的國家（下圖，法新社檔案照），十六歲以上所有年齡層皆大規模接種乃世界唯一，去年十二月十九日啟動以來，近九百萬人口已有半數打了第一劑、另三分之一完成兩劑，以三月底全國注射完畢為目標。

    這項研究在去年十二月廿日至本月一日進行時，當地強勢毒株為英國變種病毒，研究發現僅施打一劑輝瑞疫苗也有效果，注射十四至廿天後可見五十七％保護力，惟無法確定對南非變種病毒的效果。

    此乃全球第一篇關於民間大規模接種武漢肺炎疫苗的同儕審查研究報告，結論和輝瑞去年第三期臨床試驗聲稱注射兩劑防護力可達九十五％的結果吻合，並補充了後者年長族群數據不夠充分的缺憾。

    嬌生疫苗防護力66％

    外界看好成為ＦＤＡ放行第三款疫苗的美國醫療產品製造商「嬌生」旗下「楊森製藥」單劑產品，ＦＤＡ廿四日公告安全有效，且對變種病毒也有用。統整全球大型臨床實驗數據，嬌生疫苗防護力為六十六．一％，但對預防重症的效果達八十五．四％。

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