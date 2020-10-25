推長照、托育課程 新北職訓迎合需求

新北市勞工局昨在市民廣場舉辦「新北職業訓練成果展」，新北市長侯友宜（右）表示，成果展中他最有興趣的是「吃」，特別留意餐飲業的職訓結果。（記者何玉華攝）

2020/10/25 05:30

〔記者何玉華、翁聿煌／新北報導〕新北市勞工局昨在市民廣場舉辦「新北職業訓練成果展」，展現「訓用合一」的成果。市長侯友宜出席表示，職業訓練要因應環境趨勢的改變而不斷調整，新北市推出長照、托育、資訊等迎合就業市場需求的課程，協助就業輔導、技能訓練及考取證照，幫助市民找到在地的好工作、在新北市安居樂業。

侯友宜笑說，在職訓成果展中，他最有興趣的是「吃」，特別留意餐飲業的職訓成果；新北市有很多餐飲類科學校，爭取到很多榮譽，學校課程一定要與職訓結合，「訓用合一」才能讓學生跟社會實務接軌。

請繼續往下閱讀...

勞工局︰訓後就業率高達8成

勞工局長陳瑞嘉指出，為了協助失業、待業及轉職勞工提升職業技能，每年都開辦工業、商業、資訊、照護、美容、家事、餐飲、運輸等多元職訓課程近200班，企業「先面試後錄訓」的產訓專班，訓後就業率高達8成，每年約有5千人次參訓，除了在職者需負擔20％費用，其他弱勢對象幾乎都免費，詳情請上「新北勞動雲-職訓補給站」查詢。

新莊就博會 媒合率約4成

勞工局昨也在新莊體育館舉辦就業博覽會，約有1400多人到場找工作，現場媒合率約4成。新北市就業服務處處長林澤州分析，今年上半年受疫情影響最嚴重的餐飲服務業，下半年人力需求已經回溫，較去年同期增加約1成；今年上半年的失業給付人數比去年增加50％，餐飲服務業上半年職缺減少4成，7月至9月受到政府拚振興的激勵及國內疫情持續平穩，餐飲業需求已慢慢恢復正常。

因應今年應屆畢業生求職的困難，勞工局持續協助畢業青年接軌職場，針對設籍新北的18歲至29歲畢業青年，推動「應屆畢業青年職業訓練補助計畫」及「應屆畢業青年初次尋職就業服務2.0」，並在尋職期間提供就業輔導及津貼補助，合計最高補助3萬5千元。

年底前還會舉辦30場徵才

林澤州說，就服處在今年底前還會舉辦30場徵才活動，近期將舉辦的是11月4日在新北哈客中和館、10日在蘆洲重陽市民活動中心、11日在中和區公所、12日在三重過圳市民活動中心及樹林區公所。

各場次徵才活動請到「新北市人力網」查詢，或電洽0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法